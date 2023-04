IPL 2023: उर्वशी रौतेला ने Instagram पर शेयर की स्टेडियम से तस्वीरे; यूजर्स ने ऋषभ पंत को लेकर किए कमेंट्स

पिछले साल टीम इंडिया जब टी20 विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलिया गई थी तब भी एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने अपनी पोस्ट के जरिए किसी की रुसवाई का दर्द बयां किया था।

उर्वशी रौतेला ने 20 अप्रैल 2023 की दोपहर इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें शेयर कीं। इनमें वह स्टेडियम में दिख रही हैं।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला हो और उर्वशी रौतेला का जिक्र नहीं हो, ऐसा संभव नहीं। यह बात शायद उर्वशी रौतेला भी अच्छी तरह से जानती हैं। बीस अप्रैल 2023 को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होना है। उर्वशी रौतेला ने मैच से इंस्टाग्राम पर दो तस्वीरें शेयर कीं। ये तस्वीरें दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ली गई दिख रही हैं। उर्वशी रौतेला ने तस्वीरों के कैप्शन में लिखा, ‘टूटे दिल के घाव भरने और उसे फिर से किसी पर भरोसा करने में समय लगता है।’ उर्वशी रौतेला की यह पोस्ट थोड़ी ही देर में वायरल हो गई। तीन घंटे के भीतर ही इस पर करीब 4 लाख लाइक्स आ चुके थे, जबकि पांच हजार से ज्यादा कमेंट्स आ चुके थे। कमेंट्स करने वाले बहुत से लोगों ने ऋषभ पंत को लेकर भी कमेंट किया। एक यूजर ने लिखा, इस पोस्ट का मकसद समझने की कोशिश रहा हूं। एक यूजर ने लिखा, आप से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं… हमारे प्लेयर्स का ध्यान भटकाना बंद कीजिए। ऐसे ही और भी बहुत से यूजर्स ने उर्वशी रौतेला और ऋषभ पंत को लेकर कमेंट्स किए हैं। नीचे पोस्ट में आप भी उन कमेंट्स को पढ़ सकते हैं। View this post on Instagram A post shared by Urvashi Rautela (@urvashirautela) ऑस्ट्रेलिया में टी20 विश्व कप के दौरान भी बयां किया था दर्द पिछले साल टीम इंडिया जब टी20 विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलिया गई थी तब भी एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर की थीं। उर्वशी रौतेला की उन पोस्ट्स में किसी की रुसवाई का दर्द भी झलका था। उर्वशी रौतेला ने एक पोस्ट में लिखा था, ‘अपने प्यार को फॉलो किया और यह मुझे ऑस्ट्रेलिया ले आया। आईना आज फिर रिश्वत लेता पकड़ा गया, दिल में दर्द था, और चेहरा हंसता हुआ पकड़ा गया।’ इसके बाद टूटे दिल वाली इमोजी भी पोस्ट की थी। उर्वशी रौतेला और ऋषभ पंत का एक इतिहास बता दें कि उर्वशी रौतेला और ऋषभ पंत का एक इतिहास है। पहले दोनों का नाम एक-दूसरे के साथ जुड़ा बाद में पंत और उर्वशी ने इंकार किया। कुछ महीने पहले उर्वशी ने कुछ ऐसे बयान दिए, जो सुर्खियों में रहे और उन्हें ऋषभ पंत से जोड़ा गया। उर्वशी ने कुछ महीने पहले एक वीडियो शेयर किया था, उसके कैप्शन में उन्होंने हैप्पी बर्थडे लिखा था। खास यह था कि उस दिन ऋषभ पंत का जन्मदिन था। https://www.jansatta.com/blank.html

