इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में फिलहाल पर्पल कैप रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के तेज गेंदबाज मोहम्म सिराज के पास है। उन्हें गुजरात टाइटंस (GT) के स्पिनर राशिद खान से कड़ी टक्कर मिल रही है। दोनों को एक अनकैप्ड खिलाड़ी टक्कर दे रहा है। महेंद्र सिंह धोनी की अगुआई वाली चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ गुरुवार को इस सत्र में 2 विकेट झटके और विकेट लेने के मामले में दोनों की बराबरी कर ली। पर्पल कैप की बात करें तो मोहम्मद सिराज, राशिद खान और तुषार देशपांडे तीनों ने 14-14 विकेट लिए हैं, लेकिन इकॉनमी बढ़िया होने के कारण सिराज टॉप पर चल रहे हैं। राशिद दूसरे नंबर पर हैं। वहीं तुषार तीसरे नंबर पर हैं। वरुण चक्रवर्ती 13 विकेट लेकर चौथे और अर्शदीप सिंह 13 विकेट लेकर 5वें नंबर पर हैं। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ तुषार ने 4 ओवर में 42 रन देकर 2 विकेट लिए। उन्होंने पहले 3 ओवर में सिर्फ 26 रन दिए थे, लेकिन आखिरी ओवर में 16 रन दे दिए। तुषार देशपांडे ने 14वें ओवर में शानदार गेंदबाजी की महेंद्र सिंह धोनी ने तुषार देशपांडे को 14 वें ओवर में गेंद थमाई। तब राजस्थान रॉयल्स की टीम मजबूत स्थिति में दिख रही थी। राजस्थान का स्कोर 13 ओवर में 1 विकेट पर 125 रन था। संजू सैमसन 16 गेंद पर 17 और यशस्वी जायसवाल 41 गेंद पर 73 रन बनाकर खेल रहे थे। तुषार ने इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। Also Read IPL 2023: यशस्वी जयसवाल ने CSK के खिलाफ खेली आईपीएल करियर का बेस्ट पारी, 26 गेंदों पर ठोका अर्धशतक और पूरे किए 300 रन तुषार देशपांडे ने संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल को एक ही ओवर में पवेलियन भेजा तुषार देशपांडे ने ओवर की पहली गेंद पर संजू सैमसन को ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच कराया। ओवर की 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल 43 गेंद पर 77 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्होंने अपनी पारी में 8 चौके और 4 छक्के लगाए। अजिंक्य रहाणे ने उनका कैच लपका। इससे मोमेंटम चेन्नई सुपर किंग्स की ओर हो गया। तुषार देशपांडे का आईपीएल करियर 15 मैच का है। इस दौरान उन्होंने 18 विकेट झटके हैं। https://www.jansatta.com/blank.html

