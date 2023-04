IPL 2023,SRH vs RR Playing 11: मजबूत राजस्थान के सामने हैदराबाद की चुनौती, दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन में इन खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका

Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals Predicted Playing XI: राजस्थान रॉयल्स को इस सीजन का पहला मैच सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलना है।

IPL 2023: राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन (सोर्स- एपी फोटो)

Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals Playing 11: इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में रविवार को होने वाले पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स के सामने सनराइजर्स हैदराबाद की चुनौती होगी। इस मैच में सनराइडर्स हैजराबाद की कप्तानी भुवनेश्वर कुमार करेंगे क्योंकि टीम के नियमित कप्तान एडन मार्करम इस मैच के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। राजस्थान रॉयल्स की टीम पिछले सीजन में फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन संजू सैमसन की कप्तानी में ये टीम दूसरी बार खिताब जीतने से वंचित रह गई थी। राजस्थान की नजर एक बार फिर से इस सीजन में खिताबी जीत पर लगी है तो वहीं हैदराबाद की टीम के लिए वहां तक पहुंचना थोड़ा चुनौतीपूर्ण लग रहा है। बेहद मजबूत है राजस्थान रॉयल्स संजू सैमसन की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स बेहद मजबूत नजर आ रही है। इस टीम में जोस बटलर जैसे धाकड़ बल्लेबाज हैं जिन्होंने पिछले सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाए थे। एक बार फिर वो इस टीम के लिए ओपनिंग करते नजर आएंगे और उनका साथ यशस्वी जयसवाल निभाएंगे। तीसरे नंबर पर देवदत्त पडीक्कल तो वहीं कप्तान संजू सैमसन चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आ सकते हैं। रेयान पराग पांचवें नंबर पर जबकि शिमरोन हेटमायर छठे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतर सकते हैं। राजस्थान की गेंदबाजी भी मजबूत है जिसमें ट्रेंट बोल्ट, चहल कुलदीप से और मैकॉय जैसे गेंदबाज हैं। राजस्थान रॉयल्स की संभावित प्लेइंग इलेवन जोस बटलर, यशस्वी जयसवाल, देवदत्त पडिक्कल, संजू सैमसन (कप्तान, विकेटकीपर), रेयान पराग, शिमरोन हेटमायर, रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप सेन, ट्रेट बोल्ट, युजवेंद्र चहल, ओबेड मैककॉय। इम्पैक्ट प्लेयर- ध्रुव जुरेल, केसी करियप्पा, मुरुगन अश्विन, संदीप शर्मा सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी करेंगे भुवनेश्वर कुमार इस मैच में हैदराबाद की कप्तानी भुवनेश्वर कुमार करेंगे क्योंकि एडन मार्करम पहले मैच के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। भुवी के राजस्थान के खिलाफ मैच काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। इस टीम की बात करें तो प्लेइंग इलेवन में बतौर ओपनर मयंक अग्रवाल और अभिषेक शर्मा हो सकते हैं। इनके बाद राहुल त्रिपाठी, हैरी ब्रुक और ग्लेन फिलिप्स हो सकते हैं। इनके बाद आलराउंडर अब्दुल समद और वाशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी के लिए आ सकते हैं। टीम में बतौर गेंदबाज भुवी, अकील हुसैन, उमरान मलिक और फारूकी होंगे, लेकिन ज्यादातर गेंदबाजों के पास बहुत अनुभव नहीं और इसका फायदा विरोधी टीम को मिल सकता है। सनराइजर्स हैदराबाद की संभावित प्लेइंग इलेवन मयंक अग्रवाल, अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी, हैरी ब्रुक, ग्लेन फिलिप्स (विकेटकीपर), अब्दुल समद, वाशिंगटन सुंदर, भुवनेश्वर कुमार (कप्तान), अकील हुसैन, उमरान मलिक, फजहलक फारूकी। इम्पैक्ट प्लेयर: टी नटराजन, अनमोलप्रीत सिंह, मयंक मारकंडे, विवरांत शर्मा https://www.jansatta.com/blank.html

