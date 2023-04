SRH vs MI Pitch Report: हैदराबाद में छाए रहेंगे बादल, कड़केगी बिजली; जानें मुंबई इंडियंस-सनराइजर्स के मैच में कैसा रहेगा पिच का मिजाज

SRH vs MI, Hyderabad Pitch Report and Weather Forecast: हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हाई स्कोरिंग ग्राउंड माना जाता है। यह तेज गेंदबाजों की तुलना में स्पिनर्स की अधिक मदद करता है।

SRH बनाम MI हैदराबाद पिच रिपोर्ट और मौसम का पूर्वानुमान।

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram