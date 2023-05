SRH vs LSG Playing 11: लखनऊ का खेल बिगाड़ने का पूरा दम रखती है सनराइजर्स हैदराबाद, यह है दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग XI

Sunrisers hyderabad vs lucknow super giants Playing 11 Prediction Today Match सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला अंक तालिका की काफी हद तक स्थिति साफ कर देगा।

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स प्लेइंग 11

SRH vs LSG Prediction Playing XI IPL 2023 आईपीएल 2023 का 58वां मैच सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मुकाबला दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। प्लेऑफ में जाने के लिए हैदराबाद और लखनऊ दोनों के लिए यह मैच ‘करो या मरो’ वाली स्थिति का रहने वाला है। हैदराबाद की टीम अगर आज का मैच हार जाती है तो इस टूर्नामेंट में उसकी सभी संभावनाएं लगभग खत्म हो जाएंगी। वहीं लखनऊ की हार भी उसकी आगे की राह को काफी मुश्किल कर देगी। मयंक की होगी वापसी? हैदराबाद और लखनऊ के बीच का मैच अंक तालिका में सिर्फ इन दोनों टीमों की ही स्थिति को स्पष्ट नहीं करेगा बल्कि पूरी अंक तालिका पर इस मैच का असर होगा। इस कांटे की टक्कर के लिए दोनों टीमों की यही कोशिश होगी कि एक-दूसरे के खिलाफ बेस्ट प्लेइंग इलेवन उतारी जाए। बात करें हैदराबाद की तो टीम के खिलाड़ी मयंक अग्रवाल के खेलने पर सस्पेंस बरकरार है। मयंक पिछले मैच में नहीं खेले थे, लेकिन फ्रेंचाइजी उन्हें वापस लाने पर विचार कर सकती है, क्योंकि मयंक के लिए यह सीजन अच्छा नहीं रहा है। राहुल त्रिपाठी का फॉर्म भी है हैदराबाद की टेंशन सनराइजर्स हैदराबाद के लिए मयंक अग्रवाल के अलावा राहुल त्रिपाठी का फॉर्म भी चिंता का विषय बना हुआ है। राहुल त्रिपाठी का इस सीजन में प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा है। उन्होंने सीजन के 10 मैचों में अभी तक 26.33 की औसत से 237 रन बनाए हैं। हालांकि राहुल त्रिपाठी ने पिछले मैच में राजस्थान के खिलाफ 47 रन की पारी खेलकर यह संकेत जरूर दिए थे कि वह फॉर्म में लौट आए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें प्लेइंग इलेवन में जगह बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। Also Read IPL 2023: रोहित शर्मा के लिए गुजरात टाइटंस के खिलाफ दो टेंशन, इशान किशन भी इस गेंदबाज के खिलाफ रहे हैं बेबस पिछला मैच क्रुणाल की कप्तानी में हारी थी लखनऊ अब अगर बात करें लखनऊ की तो इस टीम के कप्तान केएल राहुल ही चोटिल होकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। लखनऊ ने पिछला मैच गुजरात के खिलाफ राहुल की जगह क्रुणाल पांड्या की कप्तानी में खेला था। उस मैच में लखनऊ की 56 रन से हार हुई थी। अब आगे के सभी मैचों में टीम की कप्तानी क्रुणाल ही करेंगे। राहुल के बाहर होने का इस टीम को नुकसान होता दिख रहा है। हालांकि राहुल की जगह क्विंटन डिकॉक के आने से बल्लेबाजी की कमी तो पूरी हो गई है। हैदराबाद और लखनऊ के मैच की संभावित प्लेइंग XI लखनऊ सुपर जायंट्स: क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), काइल मेयर्स, मार्कस स्टोइनिस, आयुष बडोनी, दीपक हुड्डा, निकोलस पूरन, क्रुणाल पांड्या (कप्तान), रवि बिश्नोई, आवेश खान, मोहसिन खान, यश ठाकुर सनराइजर्स हैदराबाद: अभिषेक शर्मा, अनमोलप्रीत सिंह/मयंक अग्रवाल, एडेन मार्करम (कप्तान), हेनरिक क्लासेन (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, अब्दुल समद, विवरांत शर्मा, मार्को जेनसेन, भुवनेश्वर कुमार, मयंक मारखंडे, टी नटराजन हैदराबाद और लखनऊ की बेस्ट ड्रीम 11 कप्तान- क्विंटन डिकॉक

उपकप्तान- काइल मेयर्स

विकेटकीपर- एनरिक क्लासेन

ऑलराउंडर- मार्कस स्टोइनिस, क्रणाल पांड्या, ग्लेन फिलिप्स

बल्लेबाज- आयुष बडोनी, एडेन मार्करम,

गेंदबाज- रवि बिश्नोई, भुवनेश्वर कुमार, आवेश खान

