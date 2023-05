SRH vs KKR Pitch Report: टॉस जीतकर गेंदबाजी करने में फायदा? जानें हैदराबाद-कोलकाता के मैच में कैसा रहेगा पिच और मौसम का मिजाज

IPL 2023, Rajiv Gandhi International Stadium Pitch Report: एडेन मार्करम की अगुआई वाली सनराइजर्स हैदराबाद इस सीजन अब तक 8 में से 5 मैच गंवाए हैं। कमजोर बल्लेबाजी प्रदर्शन के कारण उसने कई मैच गंवाए हैं। हालांकि गेंदबाजी उनकी ताकत है। उसके गेंदबाज डेथ ओवर्स में बल्लेबाजों को रन बनाने और लक्ष्य का बचाव करने से रोकने में सफल रहे हैं।

SRH बनाम KKR पिच रिपोर्ट और आज के मैच का मौसम पूर्वानुमान

