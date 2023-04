IPL 2023: विराट कोहली का साल 2016 में बनाया रिकॉर्ड तोड़ेंगे शुभमन गिल, भारत के पूर्व कोच ने ओपनर को चुनने का बताया कारण

आईपीएल 2016 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के तत्कालीन कप्तान कोहली ने 81.08 के औसत और 152 के स्ट्राइक रेट से 973 रन बनाए थे।

विराट कोहली ने आईपीएल 2026 में 4 शतक जड़ा था। (Source: Twitter)

टीम इंडिया के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री का मानना है कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के एक सत्र में सर्वाधिक 973 रन बनाने के विराट कोहली के रिकॉर्ड को गुजरात टाइटंस (GT) के ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल तोड़ सकते हैं। आईपीएल 2016 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) के तत्कालीन कप्तान कोहली ने 81.08 के औसत और 152 के स्ट्राइक रेट से 973 रन बनाए थे। इस दौरान विराट कोहली ने चार शतक और सात अर्धशतक लगाए थे। शास्त्री ने एक कार्यक्रम के दौरान सवाल का जवाब कहा कि गिल में कोहली से आगे निकलने की क्षमता है और ओपनर बल्लेबाज होने के कारण उन्हें रन बनाने के अतिरिक्त मौके मिलते हैं। उन्होंने कहा,‘‘ वह (गिल) ओपनर बल्लेबाज है और इस कारण उसे रन बनाने के अधिक अवसर मिलेंगे। मेरा मानना है कि वह शुभमन गिल होगा क्योंकि वह बहुत अच्छी फॉर्म में है और इसके अलावा शीर्ष क्रम में बल्लेबाजी करता है। इसलिए उसे रन बनाने के अधिक मौके मिलेंगे।” केवल ओपनर बल्लेबाज ही तोड़ सकता है रिकॉर्ड रवि शास्त्री ने कहा,”पिच अच्छी हैं और इसलिए यदि वह दो-तीन पारियों में 80 से लेकर 100 रन तक बनाता है तो तब तक उसके नाम पर 300 से 400 रन दर्ज होंगे। मेरे हिसाब से रिकॉर्ड तोड़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि 900 रन बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन एक बात है कि ओपनर बल्लेबाज को दो अतिरिक्त मैच और दो अतिरिक्त पारियां मिलेंगी, इसलिए यदि संभव हुआ तो केवल ओपनर बल्लेबाज ही इस रिकॉर्ड को तोड़ सकता है।” शुभमन गिल ने आईपीएल में 2000 रन पूरे किए कोहली के बाद आईपीएल के एक सत्र में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में जोस बटलर (863 रन) और डेविड वॉर्नर (848 रन) शामिल हैं। शुभमन गिल ने रविवार को आईपीएल में 2 हजार रन पूरे किए। आईपीएल में अब तक 77 मैचों में गिल ने 32.52 की औसत और 126.24 की स्ट्राइक रेट से 2,016 रन बनाए हैं। https://www.jansatta.com/blank.html

