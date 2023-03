चोटिल श्रेयस अय्यर सर्जरी टालने के बाद NCA पहुंचे, क्या खेल पाएंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल ?

अगर श्रेयस अय्यर अपनी पीठ की सर्जरी कराते तो वह कम से कम 6 महीने मैदान से दूर रहते। वह आईपीएल 2023 से बाहर होते ही। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और वर्ल्ड कप से भी बाहर हो जाते।

भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर (सोर्स- एपी फोटो)

पीठ की चोट से जूझ रहे टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने बेंगलुरु में नेशनल क्रिकेट अकादमी (NCA) में रिपोर्ट किया है। अपनी पीठ की परेशानी के लिए सर्जरी नहीं कराने का फैसला करने के बाद भारतीय बल्लेबाज इलाज के लिए एनसीए गए हैं। वह गुरुवार (29 मार्च) को इंजेक्शन लेंगे और एनसीए में वह कब तक रहेंगे इसका फैसला एनसीए स्टाफ के आकलन के बाद होगा। क्यों सर्जरी नहीं कराना चाहते श्रेयस अय्यर क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के कप्तान श्रेयस अय्यर जून की शुरुआत में (सात जून से) ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लंदन में होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल (WTC Final) में चयन के लिए उपलब्ध रहना चाहते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने सर्जरी कराने का फैसला टाल दिया। श्रेयस अय्यर सर्जरी कराने पर कम से कम 6 महीने मैदान से दूर रहते श्रेयस अय्यर के एक करीबी सूत्र ने बताया, “उन्होंने विशेषज्ञ और एनसीए ऑफिशियल्स से मुलाकात की है। सभी का मानना है कि ऑपरेशन को टाला जा सकता है। वह विशेषज्ञों की सलाह का पालन करेंगे।” सर्जरी कराने पर दाएं हाथ के बल्लेबाज कम से कम 6 महीने मैदान से दूर रहते। ऐसे में आईपीएल 2023 के साथ साथ वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और वनडे वर्ल्ड कप से बाहर जाते। बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच में श्रेयस की चोट उबर आई थी। वह सीरीज के पहले टेस्ट में इसी चोट के कारण नहीं खेले थे। इसके बाद वह वनडे सीरीज से भी बाहर हो गए। Also Read IPL: वनडे वर्ल्ड कप 2023 में जसप्रीत बुमराह की जगह लेना चाहते हैं उमेश यादव, संन्यास के भी दिए संकेत कोलकाता नाइट राइडर्स ने क्या कहा? कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को उम्मीद है कि वह आईपीएल 2023 में बाद में खेलने के लिए उपलब्ध होंगे। नितीश राणा को उनकी जगह कप्तान बनाया गया है। कोच चंद्रकांत पंडित ने कहा, ” श्रेयस की अनुपस्थिति से फर्क पड़ेगा क्योंकि वह महत्वपूर्ण हैं। यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि श्रेयस बहुत जल्द वापसी करेंगे और इससे टीम पर काफी फर्क पड़ेगा।” https://www.jansatta.com/blank.html

