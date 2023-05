IPL 2023: संजू सैमसन ने नहीं मानी थी सुनील गावस्कर की सलाह; भड़का विश्व कप विजेता गेंदबाज, कहा- मुझे नहीं पची बात

Sanju Samson Ignore Sunil Gavaskar’s Advice: भारत के पूर्व तेज गेंदबाज को लगता है कि टीम में चुने जाने की रेस में इशान किशन और ऋषभ पंत दोनों संजू सैमसन से आगे थे और अब भी हैं।

सुनील गावस्कर ने संजू सैमसन को क्या सलाह दी थी, एस श्रीसंत ने इसका खुलासा किया। (सोर्स- ट्विटर, IPL)

राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) का इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल 2023) में अभियान खत्म होने के बाद पूर्व भारतीय गेंदबाज एस श्रीसंत ने खुलासा किया कि सुनील गावस्कर ने टूर्नामेंट के दौरान टीम के कप्तान संजू सैमसन को क्या सलाह दी थी। केरल के लिए संजू सैमसन के साथ खेलने वाले श्रीसंत ने कहा कि महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने संजू सैमसन को आईपीएल 2023 के दौरान क्रीज पर इंतजार करने की सलाह दी थी। हालांकि, संजू सैमसन ने उनकी सलाह को दरकिनार किया और पहले की तरह ही बल्लेबाजी करते रहे। श्रीसंत ने स्टार स्पोर्ट्स को बताया, ‘जब राजस्थान रॉयल्स लीग चरण में अपने आखिरी मुकाबलों में से एक में हार गया तब गावस्कर सर ने संजू से कहा खुद को कम से कम 10 गेंदें दो, विकेट को पढ़ो। हम जानते हैं कि आपके पास बहुत प्रतिभा है। भले ही आप 12 गेंद में एक भी रन नहीं बना पाए हों, लेकिन आप 25 गेंद में 50 रन बना सकते हैं।’ श्रीसंत ने बताया, ‘हालांकि, तब संजू ने कहा नहीं, मेरी शैली ऐसे ही खेलने की है। मैं उसकी इस बात को पचा नहीं पाया।’ अनुभवी गेंदबाज ने यह भी कहा कि उन्होंने संजू सैमसन को प्रथम श्रेणी क्रिकेट में लगातार खेलने और सिर्फ आईपीएल पर ही ध्यान नहीं केंद्रित करने का सुझाव भी दिया। श्रीसंत ने कहा, ‘मैं संजू का सपोर्ट करता हूं। पिछले 4-5 साल में जब मैं उन्हें एक क्रिकेटर के रूप में देखता हूं तो मैंने उन्हें हमेशा प्रथम श्रेणी क्रिकेट में प्रदर्शन करने के लिए कहा है, न कि सिर्फ आईपीएल में। लगातार प्रदर्शन करें। इशान किशन और ऋषभ पंत- दोनों उनसे आगे थे और अब भी हैं। पंत अभी नहीं हैं, लेकिन वह वापसी करेंगे। लेकिन इस आईपीएल में जिस तरह से संजू सीधे 2-3 मैचों में आउट हुए, वह…।’ संजू सैमसन ने आईपीएल 2023 के पहले दो मैचों में क्रमशः 55 और 42 रन बनाए, लेकिन अगले दो मुकाबलों में लगातार शून्य पर आउट हुए। 28 साल के संजू सैमसन ने आईपीएल 2023 में 14 मैच में 362 रन बनाए।

