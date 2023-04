IPL 2023: लगातर हार रही दिल्ली कैपिटल्स का हौसला बढ़ाने ऋषभ पंत पहुंचे चिन्नास्वामी स्टेडियम, प्रैक्टिस के दौरान खिलाड़ियों से मिले

IPL 2023: दिल्ली कैपिटल्स के नियमित कप्तान ऋषभ पंत खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंचे।

IPL 2023: दिल्ली कैपिटल्स के नियमित कप्तान ऋषभ पंत (सोर्स- ट्विटर)

