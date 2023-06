IPL 2023: हो सकता हैं उन्हें दुख हुआ हो, रविंद्र जडेजा के साथ फैंस के व्यवहार पर बोले CSK के CEO कासी विश्वनाथन

Rift Rumours Between MS Dhoni And Ravindra Jadeja: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए आईपीएल 2023 के फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए विजयी रन बनाने वाले रविंद्र जडेजा ने टीम का पांचवां खिताब एमएस धोनी को समर्पित किया।

सीएसके के सीईओ कासी विश्वनाथन ने कहा कि आउट होने के बाद प्रशंसकों में उत्साह की लहर दिखने के कारण संभव है कि जडेजा को कष्ट पहुंचा हो।

चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हराकर इस साल अपनी 5वीं इंडियन प्रीमियर लीग ट्रॉफी जीत ली है। हालांकि, सीजन के दौरान ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और कप्तान एमएस धोनी के बीच अनबन की अफवाहें उड़ी थीं। भारतीय ऑलराउंडर ने ब्रॉडकॉस्टर्स से बातचीत में कहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स के प्रशंसक उनके आउट होने का इंतजार करते हैं। दरअसल, मैच के दौरान रविंद्र जडेजा के पवेलियन लौटने के बाद एमएस धोनी बल्लेबाजी के लिए आते थे। यही नहीं, आईपीएल 2023 के दौरान उनका एक ट्वीट भी काफी वायरल हुआ था। उस ट्वीट में एक तस्वीर पोस्ट की गई थी, जिस पर लिखा था, ‘कर्मों का फल आपको मिलेगा, देर-सवेर यह निश्चित रूप से मिलेगा।’ रविंद्र जडेजा ने इसके कैप्शन में लिखा, ‘निश्चित रूप से।’ इस बीच, चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ कासी विश्वनाथन ने कथित ‘दरार’ की अफवाहों का सिरे से खारिज करते हुए कहा, ‘कैंप के भीतर सब ठीक था।’ हालांकि, साथ ही स्वीकार किया कि आउट होने पर फैंस का चीयर्स करना रविंद्र जडेजा को बुरा लग सकता है, क्योंकि उनके बाद धोनी बल्लेबाजी के लिए आते थे। रविंद्र जडेजा ने शानदार गेंदबाजी की: कासी विश्वनाथन कासी विश्वनाथन ने ईएसपीएन क्रिकइंफो से बातचीत में कहा, ‘जहां तक जडेजा की बात है तो उन्होंने शानदार गेंदबाजी की। बल्लेबाजी की बात करें हमारी लाइन-अप ऋतुराज, कॉनवे, मोईन, रहाणे थे। जब भी वह (जडेजा) बल्लेबाजी के लिए उतरते थे तो उनके पास 5-10 गेंदें रहती थीं। ऐसी स्थितियों में वह कभी-कभी क्लिक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि वह भी यह जानते थे कि अगले नंबर पर धोनी आने वाले हैं।’ कासी विश्वनाथन ने कहा, ‘जडेजा खुद भी कभी-कभी 2-3 गेंदें ही खेल पाते थे और आउट हो जाते थे। ऐसे में धोनी जब भी मैदान के भीतर जाते थे तो भीड़ उनका स्वागत करती थी। एक तरह से वह (रविंद्र जडेजा) इससे आहत महसूस करते रहे होंगे। उस स्थिति में किसी भी खिलाड़ी पर वह दबाव हो सकता था, लेकिन ट्वीट करने के बाद भी उन्होंने इसकी शिकायत नहीं की।’ लोगों ने अपने आप ही अंदाजा लगा लिया: कासी विश्वनाथन कासी विश्वनाथन ने कहा, ‘यह खेल का एक हिस्सा है। आखिरी गेम के बाद लोगों ने ऑनलाइन वीडियो देखे और अंदाजा लगा लिया कि मैं जडेजा को शांत कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं उनसे मैच के बारे में बात कर रहा था कि उन्होंने क्या किया। हमारी कोई अन्य चर्चा नहीं हुई।’ Definitely ? pic.twitter.com/JXZNrMjVvC — Ravindrasinh jadeja (@imjadeja) May 21, 2023 कासी विश्वनाथन ने कहा, ‘टीम के माहौल में सभी जानते हैं कि ड्रेसिंग रूम में क्या होता है, बाहर कोई नहीं जानता। हमें कोई दिक्कत नहीं है। धोनी के लिए उनके मन में हमेशा बहुत सम्मान था। फाइनल के बाद भी उन्होंने कहा, मैं यह पारी धोनी को समर्पित करता हूं। एमएस के लिए उनके मन में इस तरह का सम्मान है।’

