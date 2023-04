CSK vs RR: लगातार 4 मैच नहीं खेल सकते, जल्द ही NCA में रहने की ‘पक्की’ जगह मिलेगी; बार चोटिल होने वाले गेंदबाजों पर भड़के रवि शास्त्री

IPL 2023, CSK vs RR: चेन्नई सुपर किंग्स के राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच से पहले दीपक चाहर और उनकी चोट के बारे में बात करते हुए रवि शास्त्री ने कहा कि अगर मैच खेलने के बावजूद बार-बार खिलाड़ी चोटिल हो रहा है तो राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में जाने का क्या मतलब है?

IPL 2023: रवि शास्त्री ने यह भी कहा कि भारत को T20 विश्व कप के दौरान खुद को बेहतर बनाने के लिए अपनी फील्डिंग में सुधार करना होगा और कड़ी मेहनत करनी होगी। (फाइल फोटो)

