रविंद्र जडेजा IPL में यह रिकॉर्ड बनाने वाले पहले भारतीय बने, दीपक चाहर ने हासिल की खास उपलब्धि

रविंद्र जडेजा ने गुजरात की पारी के 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर दासुन शनाका को पवेलियन भेजा। उन्होंने 16 गेंद पर 17 रन बनाए। इसके साथ ही जडेजा के 150 विकेट पूरे हो गए।

चेन्नई सुपर किंग्स के स्पिनर रविंद्र जडेजा। (फोटो – ट्विटर)

इंडियन प्रीमियर लीग 2023 (IPL 2023) में मंगलवार को क्वालिफायर-1 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK)के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने दासुन शनाका को आउट करके इतिहास रच दिया। आईपीएल करियर में यह उनका 150वां विकेट था। वह लीग में 150 विकेट लेने और 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने। वहीं दीपक चाहर ने भी एक उपलब्धि अपने नाम की। वह पावरप्ले में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले चौथे गेंदबाज बन गए। पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान को उन्होंने पीछे छोड़ा। रविंद्र जडेजा ने 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर दासुन शनाका को पवेलियन भेजा। उन्होंने 16 गेंद पर 17 रन बनाए। इसके साथ ही जडेजा के 150 विकेट पूरे हो गए। लीग में 150 विकेट और 1000 रन बनाने का करनामा ड्वेन ब्रावो और सुनील नरेन कर चुके हैं। ड्वेन ब्रावो ने 183 विकेट लिए हैं और 1560 रन बनाए हैं। सुनील नरेन ने 163 विकेट लिए हैं 1046 रन बनाए हैं। रविंद्र जडेजा ने 2677 रन बनाए हैं। जडेजा ने डेविड मिलर का भी विकेट लिया जडेजा ने इस मैच में डेविड मिलर का भी विकेट लिया। वह 4 रन बनाकर आउट हुए। बाएं हाथ के स्पिनर ने 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट लिए। वहीं दीपक चाहर ने गुजरात को ऋद्धिमान साहा को आउट करके पहला झटका दिया। वह 12 रन बनाकर आउट हुए। शुरुआती ओवरों में चेन्नई को सफलता दिलाने में माहिर इस गेंदबाज का पावरप्ले में 53वां विकेट झटका। Also Read IPL 2023 CSK vs GT: पहले क्वालिफायर में एमएस धोनी के लिए काल बने कभी उनके फेवरेट रहे गेंदबाज, कप्तान ने पकड़ा कप्तान का कैच भुवनेश्वर के नाम पावरप्ले में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड पावरप्ले में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के नाम है। उन्गोंने 61 विकेट लिए हैं। संदीप शर्मा ने 55 विकेट लिए हैं। दीपक चाहर के अलावा उमेश यादव के भी 53 विकेट हैं। जहीर खान ने 52 विकेट लिए हैं। चाहर ने गुजरात के खिलाफ इस मैच में शुभमन गिल का बड़ा विकेट झटका। उन्होंने 38 गेंद पर 42 रन बनाए। चाहर ने 29 रन देकर 2 विकेट लिए।

