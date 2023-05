11 मैचों में बनाए बस 231 रन फिर कैसे शतकवीर बने प्रभसिमरन सिंह, धवन की धमकी और सचिन की सलाह ने कर दिया कमाल

पंजाब किंग्स की ओर से खेलने वाले प्रभसिमरन सिंह ने रविवार को 103 रन की शानदार पारी खेली।

प्रभसिमरन सिंह ने जड़ा धमाकेदार शतर (PC- IPL)

