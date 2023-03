IPL 2023, SRH Team: मयंक अग्रवाल या इस गेंदबाज के हाथों में होगी कमान? राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ ऐसी हो सकती है सनराइजर्स की प्लेइंग 11

Sunrisers Hyderabad, IPL 2023: सनराइजर्स हैदराबाद की ओपनिंग की बात करें तो अभिषेक शर्मा के साथ मयंक अग्रवाल उतरेंगे। पिछले साल अभिषेक ने बतौर ओपनर अच्छा प्रदर्शन किया था।

IPL 2023: अभ्यास सत्र के दौरान सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी उमरान मलिक, आदिल रशीद और हैरी ब्रूक। (फोटो – SRH Twitter)

