PBKS vs MI Pitch Report: बारिश करेगी काम खराब? जानिए मोहाली की पिच और मौसम का मिजाज

Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium Pitch Report, PBKS vs MI: Mohali Stadium Pitch Report in Hindi: इस सीजन में दूसरी बार दोनों टीमों का सामना हो रहा है। पिछली बार पंजाब ने बाजी मारी थी।

मोहाली स्टेडियम की पिच रिपोर्ट,पीबीकेएस बनाम एमआई (PC- Punjab Kings)

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram