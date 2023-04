PBKS vs LSG Pitch Report: पंजाब और लखनऊ के मैच में बारिश डालेगी अड़ंगा? जानें मोहाली में कैसा रहेगा मौसम, किस पर मेहरबान होगी पिच

IS Bindra Stadium Pitch Report PBKS vs LSG: पंजाब किंग्स के नियमित कप्तान शिखर धवन के लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में खेलने पर संदेह है।

पीबीकेएस बनाम एलएसजी, आईएस बिंद्रा स्टेडियम पिच रिपोर्ट: मोहाली में पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के मैच के दौरान आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। (सोर्स- ट्विटर/स्क्रीनग्रैब/पंजाब किंग्स ट्विटर वीडियो)

