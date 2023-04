IPL 2023: निकोलस पूरन ने कर्ज किया अदा, आईपीएल का दूसरा सबसे तेज पचासा ठोक ‘KGF’ की मेहनत पर फेरा पानी

IPL 2023, RCB vs LSG: निकोलस पूरन के 19 गेंद में 62 रन और मार्कस स्टोइनिस के आक्रामक 65 रन की मदद से लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल के बेहद रोमांचक मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को आखिरी गेंद पर एक विकेट से हरा दिया।

निकोलस पूरन ने 19 गेंद 62, मार्कस स्टोइनिस (दाएं) 30 गेंद में 65 और आयुष बदोनी (मध्य) ने 24 गेंद में 30 रन बनाए। (सोर्स- ट्विटर/@LucknowIPL)

Royal Challengers Bangalore vs Lucknow Super Giants, IPL 2023: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2023 के 15वें मैच में वेस्टइंडीज के विकेटकीपर निकोलस पूरन का तूफान देखने को मिला। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में निकोलस पूरन (Nicholas Pooran) ने न सिर्फ आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे तेज अर्धशतक पूरा किया, बल्कि KGF (विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल और फाफ डुप्लेसिस) की अर्धशतकीय पारियों पर पानी भी फेर दिया। लखनऊ और बैंगलोर के बीच मैच के दौरान ट्विटर पर KGF ट्रेंड भी हुआ। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ मैच में निकोलस पूरन (Nicholas Pooran) जब बल्लेबाजी के लिए थे तब लखनऊ सुपर जांयट्स का स्कोर 11.1 ओवर में 5 विकेट पर 105 रन था। उसे जीत के लिए 10.5 ओवर में 107 रन चाहिए थे। इसके बाद निकोलस पूरन और आयुष बदोनी ने अगले 4.5 ओवर में स्कोर 5 विकेट पर 185 रन पर पहुंचा दिया। निकोलस पूरन 19 गेंद में 62 रन बनाकर आउट हुए। निकोलस पूरन ने अपनी पारी के दौरान 4 चौके और 7 छक्के लगाए। निकोलस पूरन ने आईपीएल 2023 में अब तक 63 गेंदें खेलीं हैं। इसमें उन्होंने 14 छक्के और 9 चौके लगाए हैं। आईपीएल 2023 के लिए हुए मिनी ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स (Lucknow Super Giants) ने निकोलस पूरन को 16 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम देकर खरीदा था। उस समय बहुत से क्रिकेट दिग्गजों ने उसके इस फैसले की आलोचना की थी। हालांकि, निकोलस पूरन के अब तक के प्रदर्शन ने यह संकेत दिए हैं कि वह लखनऊ सुपर जायंट्स का ‘कर्जा’ उतारने की राह पर हैं। आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक 14 गेंद: केएल राहुल बनाम दिल्ली कैपिटल्स, मोहाली 2018

14 गेंद: पैट कमिंस बनाम मुंबई इंडियंस, पुणे 2022

15 गेंद: यूसुफ पठान बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, कोलकाता 2014

15 गेंद: सुनील नरेन बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, बेंगलुरु 2017

15 गेंद: निकोलस पूरन बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, बेंगलुरु 2023 आईपीएल की किसी एक पारी में उच्चतम स्ट्राइक रेट (50+ रन) 373.33 पैट कमिंस (15 गेंद में नाबाद 56 रन) केकेआर बनाम मुंबई इंडियंस 2022

348.00 सुरेश रैना (25 गेंद में 87 रन) सीएसके बनाम पीबीकेएस 2014

327.27 यूसुफ पठान (22 गेंद में 72) केकेआर बनाम एसआरएच 2014

326.32 निकोलस पूरन (19 गेंद में 62 रन) एलएसजी बनाम आरसीबी 2023 आईपीएल की एक पारी में बाउंड्री से सर्वाधिक रन (50+ रन) 96.55% सुरेश रैना (84/87) चेन्नई सुपर किंग्स बनाम पंजाब किंग्स 2014

95.38% आंद्रे रसेल (62/65) कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 2019

94.12% केएल राहुल (48/51) पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स 2018

93.54% एन पूरन (56/62) लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 2023

