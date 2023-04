IPL 2023: मुंबई इंडियंस में रिप्लेसमेंट बनकर आए क्रिस जॉर्डन, मिनी ऑक्शन में 2 करोड़ के बेस प्राइज पर रहे थे अनसोल्ड

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज क्रिस जॉर्डन को मुंबई इंडियंस ने बतौर रिप्लेसमेंट अपनी टीम में शामिल किया है। हालांकि अभी फ्रेंचाइजी की ओर से यह जानकारी नहीं दी गई है कि जॉर्डन किस खिलाड़ी का रिप्लेसमेंट हैं।

मुंबई इंडियंस ने क्रिस जॉर्डन को बतौर रिप्लेसमेंट साइन किया है। फोटो सोर्स- ट्विटर

आईपीएल 2023 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले से पहले मुंबई इंडियंस में एक खतरनाक खिलाड़ी जुड़ गया है। दरअसल, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज क्रिस जॉर्डन मुंबई इंडियंस के साथ जुड़ गए हैं। ईएसपीएन क्रिकइन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई इंडियंस ने क्रिस जॉर्डन को रिप्लेसमेंट के तौर पर साइन किया है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि क्रिस जॉर्डन किस खिलाड़ी का रिप्लेसमेंट बनकर टीम के साथ जुड़े हैं। माना जा रहा है कि मैच से पहले फ्रेंचाइजी की ओर से यह जानकारी दी जा सकती है। किस खिलाड़ी का रिप्लेसमेंट बनकर आए हैं जॉर्डन आपको बता दें मुंबई इंडियंस के कई खिलाड़ी टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही चोट के कारण टीम से बाहर हो गए थे, जिस कारण टीम का खेल प्रभावित हुआ है। जसप्रीत बुमराह उन खिलाड़ियों में से एक हैं। जसप्रीत बुमराह के अलावा जोफ्रा आर्चर भी चोट के कारण मैच नहीं खेल पा रहे हैं। आर्चर ने अभी तक 7 मैचों में से सिर्फ दो ही मुकाबले खेले हैं। ऐसा भी हो सकता है कि क्रिस जॉर्डन को आर्चर की जगह टीम में लाया गया हो। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। आईपीएल में 4 फ्रेंचाइजी के साथ खेल चुके हैं जॉर्डन आपको बता दें कि क्रिस जॉर्डन पिछले साल दिसंबर में हुई मिनी ऑक्शन में अनसोल्ड रहे थे। उनका बेस प्राइज 2 करोड़ रुपए था। क्रिस जॉर्डन आईपीएल में आरसीबी, सनराइजर्स हैदराबाद, पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के साथ खेल चुके हैं। 34 साल के जॉर्डन ने आईपीएल की 28 पारियों में 30.85 के औसत और 9.32 की इकॉनमी से 27 विकेट लिए हैं। उन्होंने अपना आखिरी आईपीएल मैच 2022 में सीएसके के लिए खेला था, जहां उन्होंने 4 मैचों में 2 विकेट लिए थे। https://www.jansatta.com/blank.html

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram