IPL 2023: महेंद्र सिंह धोनी का जुझारूपन, दर्द के बावजूद नहीं छोड़ रहे मैदान; खलील अहमद के ओवर में ठोक दिए 19 रन

आईपीएल 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 12 मैच की 8 पारियों में 48 की औसत और 204.26 के स्ट्राइक रेट से 96 रन बनाए हैं। वह 10 छक्के जड़ चुके हैं।

रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी। (फोटो -CSK Twitter)

