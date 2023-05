CSK vs DC: क्या एमएस धोनी ने मैदान पर रविंद्र जडेजा को डांटा? सोशल मीडिया पर Video वायरल

IPL 2023, CSK vs DC: दिल्ली के खिलाफ जीत के बाद एमएस धोनी ने जडेजा को कुछ समझाया और वो तनाव में नजर आए।

IPL 2023: एमएस धोनी व रविंद्र जडेजा (सोर्स- आईपीएल ट्विटर)

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram