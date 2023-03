IPL 2023: जॉनी बेयरस्टो की जगह पंजाब किंग्स में शामिल हुआ ऑस्ट्रेलिया का ये 27 साल का ओपनर बल्लेबाज, गेंदबाजी में भी है माहिर

IPL 2023: पंजाब किंग्स ने चोटिल खिलाड़ी जॉनी बेयरस्टो की जगह ऑस्ट्रेलिया के इस ओपनर बल्लेबाज को अपनी टीम में शामिल किया है।

IPL 2023: कप्तान शिखर धवन के साथ पंजाब किंग्स के खिलाड़ी (सोर्स- एपी फोटो)

इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के शुरू होने से ठीक पहले पंजाब किंग्स ने अपनी टीम में चोटिल जॉनी बेयरस्टो की जगह ऑस्ट्रेलिया के 27 वर्षीय अनकैप्ड ओपनर बल्लेबाज मैथ्यू शॉर्ट को शामिल किया है। बेयरस्टो इस साल चोटिल होने की वजह से पंजाब किंग्स के लिए नहीं खेलेंगे ऐसे में उनकी जगह इस फ्रेंचाइजी ने शॉर्ट को टीम का हिस्सा बनाया है। कौन हैं मैथ्यू शॉर्ट मैथ्यू शॉर्ट दाएं हाथ के बल्लेबाज है्ं और राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाजी भी कर लेते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर टीम में उनकी भूमिका ओपनर बल्लेबाजी की ही होती है। उन्हें अब तक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के लिए खेलने का मौका नहीं मिला है, लेकिन घरेलू स्तर पर साथ ही टी20 मैचों में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। वो विक्टोरिया टीम का हिस्सा हैं और इस टीम के लिए 49 फर्स्ट क्लास मैचों में तीन शतक की मदद से 2445 रन बनाए हैं। वहीं 55 लिस्ट ए मैचों में उन्होंने एक शतक की मदद से 1390 रन बनाए हैं। उन्होंने अब तक 67 टी20 मैचों में एक शतक के दम पर 1409 रन बनाए हैं। मैथ्यू शॉर्ट गेंदबाजी भी कर लेते हैं और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने 49 मैचों में 36 विकेट, लिस्ट ए के 55 मैचों में 24 विकेट जबकि टी20 के 67 मैचों में उन्होंने 22 विकेट लिए थे। जॉनी बेयरस्टो का आईपीएल में प्रदर्शन जॉनी बेयरस्टो बेहतरीन बल्लेबाज तो हैं साथ ही साथ वो विकेटकीपिंग भी करते हैं। पंजाब ने इस खिलाड़ी को पिछले साल हुए मेगा नीलामी में खरीदा था और बेयरस्टो ने आईपीएल 2022 में 11 मैचों में 144.57 की स्ट्राइक रेट के साथ 253 रन बनाए थे जिसमें दो अर्धशतक भी शामिल था। इसके अलावा पिछले सीजन में उनका बेस्ट स्कोर 66 रन रहा था। बेयरस्टो के पूरे आईपीएल करियर की बात करें तो उन्होंने इस लीग में 2019 में खेलना शुरू किया था और अब तक 39 मैचों में 142.65 की औसत से 1291 रन बनाए हैं जिसमें एक शतक और 9 अर्धशतक भी शामिल हैं। आइपीएल 2023 के लिए पंजाब किंग्स की टीम अर्शदीप सिंह, शिखर धवन (कप्तान), कगिसो रबाडा, मैथ्यू शॉर्ट, शाहरुख खान, हरप्रीत बरार, प्रभसिमरन सिंह, जितेश शर्मा, राहुल चाहर, लियाम लिविंगस्टोन, राज बावा, ऋषि धवन, बलतेज ढांडा, नाथन एलिस, अथर्व तायडे, भानुका राजपक्षे, सैम क्यूरन , सिकंदर रजा, हरप्रीत भाटिया, विद्वत कावेरप्पा, मोहित राठे, शिवम सिंह।

