LSG vs GT Pitch Report: ‘नवाबों के शहर में बल्लेबाजों को अदब से पेश आना होगा’, पढ़ें- लखनऊ-गुजरात मैच की मौसम और पिच रिपोर्ट

Ekana Cricket Stadium Pitch Report: इकाना स्टेडियम की पिच से स्पिनर्स को काफी फायदा मिलता है। ऐसे में बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए काफी संघर्ष दिखाना होगा। अन्य मैदान की तरह यहां बेखौफ शॉट नहीं खेला जा सकता।

लखनऊ पिच रिपोर्ट और मौसम रिपोर्ट। (फोटो – ट्विटर)

