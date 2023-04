IPL 2023,LSG vs DC Playing 11: केएल राहुल के साथ कैरेबियाई बल्लेबाज करेगा ओपनिंग? सरफराज खान विकेटकीपर; ये है लखनऊ और दिल्ली की संभावित प्लेइंग 11

Lucknow Super Giants vs Delhi Capitals Predicted Playing XI: केएल राहुल की अगुआई वाली टीम के लिए इस मुकाबले में परेशानी क्विंटन डीकॉक का न होना है। दिल्ली की ओर से सरफराज खान विकेटकीपिंग करते दिख सकते हैं।

लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स प्लेइंग 11। (फोटो – PTI)

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram