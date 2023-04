KKR vs GT Pitch Report: कोलकाता में नहीं हुई बारिश तो ईडेन गार्डेंस में छक्के-चौकों की बौछार तय; पढ़ें मौसम और पिच रिपोर्ट

Kolkata vs Gujarat IPL 2023, Eden Gardens Pitch Report: कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को पिछले मुकाबले में 3 विकेट से हराया था। रिंकू सिंह ने आखिरी ओवर में 5 छक्के जड़कर जीत दिलाई थी।

कोलकाता बनाम गुजरात आईपीएल 2023,ईडन गार्डन्स पिच रिपोर्ट। (फोटो – एपी)

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram