IPL 2023: जब जोंटी रोड्स ने संभाला मोर्चा, इकाना में चेन्नई के खिलाफ मैच में अलग अंदाज में दिखे लखनऊ के फील्डिंग कोच; देखें Video

इकाना में लखनऊ के फील्डिंग कोच जोंटी रोड्स का अलग ही अंदाज देखने को मिला। वह बारिश के दौरान मैदानकर्मियों को पिच ढकने में मदद करते नजर आए। बारिश के कारण जब मैच रुका तो जोंटी मैदान पर ही मौजूद थे।

इकाना में मैदानकर्मियों को पिच ढकने में मदद करते जोंटी रोड्स। (फोटो – PTI Photo/Atul Yadav)

इंडियन प्रीमियर लीग 2023 (IPL 2023) में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG)और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच मैच बारिश के कारण धुल गया। लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम में मैच बारिश के कारण 15 मिनट देर से शुरू हुआ। लखनऊ की टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.2 ओवर में 7 विकेट पर 125 रन बना लिए थे तो बारिश ने एक बार फिर खलल डाल दिया। इसके बाद मैच फिर शुरू नहीं हुआ और दोनों टीमों के 1-1 अंक से संतोष करना पड़ा। इकाना में लखनऊ के फील्डिंग कोच जोंटी रोड्स का अलग ही अंदाज देखने को मिला। वह बारिश के दौरान मैदानकर्मियों को पिच ढकने में मदद करते नजर आए। बारिश के कारण जब मैच रुका तो जोंटी मैदान पर ही मौजूद थे। उन्हें बाउंड्री की तरफ पिच ढकने के लिए कवर लाने के लिए दौड़ते देखा गया। इसके बाद वह कवर्स को मैदानकर्मियों के साथ खींचकर मैदान पर लाते दिखाई दिए। आईपीएल ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इसका वीडियो शेयर किया है। साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर जोंटी रोड्स की गिनती दुनिया के बेहतरीन फील्डर्स में होती थी। आईपीएल की कई टीमों के वह फील्डिंग कोच रहा चुके हैं। वह लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) से पहले मुंबई इंडियंस (MI) और पंजाब किंग्स (PBKS) के फील्डिंग कोच रह चुके हैं। मैच की बात करें तो इकाना स्टेडियम में चेन्नई के स्पिनर्स ने लखनऊ के बल्लेबाजों की हालत खराब कर दी थी। युवा आयुष बडोनी ही केवल डटकर उनका सामना कर पाए। उन्होंने 33 गेंद पर नाबाद 59 रन बनाए। चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से मोईन अली ने 4 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट लिए। महेश तीक्ष्णा ने 37 और मथिसा पथिराना ने 3.2 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट लिए। रविंद्र जडेजा ने 3 ओवर में 11 रन देकर 1 विकेट लिए। लखनऊ की ओर से निकोलस पूरन ने 31 गेंद पर 20 रन बनाए। काइल मेयर्स ने 17 गेंद पर 14 रन बनाए। मनन वोहरा ने 11 गेंद पर 10 रन बनाए। दोनों टीमों के 11-11 अंक हो गए। लखनऊ की टीम दूसरे और चेन्नई की टीम तीसरे नंबर पर पहुंच गई। https://www.jansatta.com/blank.html

