IPL 2023: संजू सैमसन के पास आकर हार्दिक पांड्या ने की स्लेजिंग, फिर राजस्थान के कप्तान ने ऐसे दिया अपना रिएक्शन- देखें Video

IPL 2023: हार्दिक पांड्या ने संजू सैमसन को किया स्लेज, फिर उन्होंने इसका जवाब मुंह से नहीं बल्ले से दिया।

IPL 2023: संजू सैमसन और हार्दिक पांड्या (सोर्स-एपी फोटो)

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram