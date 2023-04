IPL 2023: रविंद्र जडेजा और कीरोन पोलार्ड जैसे दिग्गजों के क्लब में शामिल हुए हार्दिक पंड्या, हासिल की यह खास उपलब्धि

Hardik Pandya In Indian Premier League: हार्दिक पंड्या के इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में अब 111 मैच में 2012 रन और 51 विकेट हो गए हैं।

हार्दिक पांड्या इंडियन प्रीमियर लीग में 2000 रन बनाने और 50 विकेट लेने वाले छठवें खिलाड़ी बन गए हैं।

भारतीय क्रिकेट टीम और गुजरात टाइटंस के ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में 2000 से ज्यादा रन और 50 या उससे ज्यादा विकेट लेने का डबल पूरा करने वाले दूसरे भारतीय और कुल छठे खिलाड़ी बन गए हैं। स्टार ऑलराउंडर ने रविवार 16 अप्रैल 2023 की रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। हार्दिक पंड्या से पहले ऑस्ट्रेलिया के शेन वाटसन, वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड और आंद्रे रसेल, भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर जैक्स कैलिस ने यह उपलब्धि अपने नाम की थी। शेन वाटसन ने अपने आईपीएल करियर के दौरान 145 मैच में 3874 रन और 92 विकेट लिए थे। कीरोन पोलार्ड ने 189 मैच में 3412 रन और 69 विकेट लिए थे। रविंद्र जडेजा आईपीएल में अब तक 214 मैच में 2531 रन और 138 विकेट ले चुके हैं। जैक्स कैलिस ने 98 मैच में 2427 रन और 65 विकेट लिए थे। आंद्रे रसेल अब तक 103 मैच में 2095 रन और 92 विकेट ले चुके हैं। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में हार्दिक पंड्या ने 147.37 की स्ट्राइक रेट से 19 गेंद में 28 रन बनाए। उनकी पारी में 3 चौके और एक छक्का शामिल था। उन्होंने अपने चार ओवरों में 6.00 की इकॉनमी रेट से 24 रन देकर एक विकेट भी लिया। हार्दिक पंड्या के इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में अब 111 मैच में 29.16 की औसत और 146.33 की स्ट्राइक रेट से 2012 रन और 8.66 की इकॉनमी रेट से 51 विकेट हो गए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़ा 3/17 है। हार्दिक के 2000 से ज्यादा रनों में 8 अर्धशतक भी शामिल हैं। आईपीएल में उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 91 रन है। गुजरात टाइटंस के साथ हार्दिक पंड्या का 2022 सीजन उनके लिए करियर का टर्निंग साबित हुआ। उन्होंने बतौर कप्तान अपने डेब्यू सीजन में टीम को पहला खिताब दिलाया। आईपीएल 2022 में हार्दिक पंड्या ने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन किया। उन्होंने 15 मैच में 44.27 के औसत और 131.27 की स्ट्राइक रेट से 487 रन बनाए। हार्दिक पंड्या ने आईपीएल 2022 में नाबाद 87 रन के सर्वश्रेष्ठ स्कोर के साथ 4 अर्धशतक बनाए। वह उस सीजन में चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। उन्होंने 27.75 के औसत और 7.28 की इकॉनमी रेट से 8 विकेट भी लिए। इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/17 रहा। IPL Teams 2023 IPL 2023 Schedule IPL Points Table IPL Stats https://www.jansatta.com/blank.html

