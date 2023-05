IPL 2023: शुभमन गिल के नाम आईपीएल 2023 में सबसे ज्यादा रन, फॉफ डुप्लेसिस को पीछे छोड़ हासिल किया ऑरेंज कैप

MI vs GT IPL 2023 Qualifier 2: शुभमन गिल अब आईपीएल 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं और उन्होंने फॉफ डुप्लेसिस को पीछे छोड़ दिया।

MI vs GT IPL 2023: गुजरात के ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल (सोर्स- आईपीएल ट्विटर)

Qualifier 2 GT vs MI IPL 2023: गुजरात टाइटंस के ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल दूसरे क्वालिफायर मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 9 रन बनाते ही आईपीएल के इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में पहले नंबर पर पहुंच गए। इससे पहले इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज आरसीबी के कप्तान फॉफ डुप्लेसिस थे, लेकिन अब वो दूसरे नंबर पर आ गए हैं। शुभमन गिल ने अब डुप्लेसिस को पीछे छोड़ दिया है और उन्होंने ऑरेंज कैप अपने नाम कर लिया है। शुभमन गिल के नाम दर्ज हुआ सबसे ज्यादा रन मुंबई के खिलाफ खबर लिखे जाने तक शुभमन गिल ने 16 मैचों में 731 रन बनाकर फॉफ डुप्लेसिस को पीछे छोड़ दिया और इस सीजन का ऑरेंज कैप अपने नाम कर लिया। इस सीजन में फॉफ डुप्लेसिस 15 मैचों में 730 रन बनाए थे और गिल से पहले रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर मौजूद थे, लेकिन अब वो दूसरे नंबर पर खिसक गए हैं। इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में तीसरे नंबर पर विराट कोहली मौजूद हैं जिन्होंने 14 मैचों में 639 रन बनाए थे। आईपीएल 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज शुभमन गिल- 16 मैच – 731 रन (खबर लिखे जाने तक)

फॉफ डुप्लेसिस- 14 मैच – 730 रन

विराट कोहली- 14 मैच – 639 रन

डेवोन कॉनवे- 15 मैच – 625 रन

यशस्वी जयसवाल- 14 मैच – 625 रन शुभमन गिल का आईपीएल 2023 में प्रदर्शन शुभमन गिल ने दूसरे क्लालिफायर मुकाबले से पहले तक गुजरात की टीम के लिए इस सीजन में 15 मैच खेले थे जिसमें उन्होंने 722 रन बनाए हैं। इन मैचों में उन्होंने 2 शतक और 4 अर्धशतक लगाए थे। उन्होंने इन मैचों में 71 चौके व 23 छक्के लगाए हैं जबकि उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 104 रन रहा है और यह पारी उन्होंने आरसीबी के खिलाफ अपनी टीम के आखिरी लीग मैच में खेला था। Also Read IPL 2023 GT vs MI: बारिश की वजह से अगर नहीं हुआ मुंबई व गुजरात के बीच मुकाबला तो कौन टीम फाइनल में पहुंचेगी

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram