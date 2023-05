IPL 2023 Final: यशस्वी जयसवाल हैं ‘इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन’ के सबसे तगड़े दावेदार, लेकिन इस खिलाड़ी से है उन्हें बड़ा खतरा

IPL 2023: आईपीएल 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन के लिए यशस्वी जयसवाल सबसे तगड़े दावेदार हैं, लेकिन रिंकू सिंह उनका रास्ता रोक सकते हैं।

IPL 2023: राजस्थान के ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जयसवाल (सोर्स- आईपीएल ट्विटर)

Emerging Player of Season IPL 2023: आईपीएल 2023 में ऐसे खिलाड़ियों की कमी नहीं रही जिन्होंने अपनी गेंदबाजी या फिर बल्लेबाजी से सबके प्रभावित किया साथ ही साथ क्रिकेट फैंस का खूब मनोरंजन भी किया। इन खिलाड़ियों में यशस्वी जयसवाल, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, नेहल वढेरा जैसे खिलाड़ी रहे जिनका बल्ला जमकर चला और वो भी तब जब टीम को जरूरत थी। अब सवाल यह है कि इस सीजन में अच्छा प्रदर्शन करने वाले इन खिलाड़ियों में से इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब जीतने में कौन सफल हो पाएगा। इस सीजन में जिस खिलाड़ी ने अपनी बल्लेबाजी से सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया उनमें से राजस्थान रॉयल्स के ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जयसवाल का नाम पहले नंबर पर आता है। इस अनकैप्ड प्लेयर की टीम बेशक प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई, लेकिन वो अपनी बल्लेबाजी से खूब चर्चा में रहे और अपनी टीम के लिए इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने में भी सफल रहे। जयसवाल इस सीजन में रन बनाने के मामले में पूरी तरह से निरंतर रहे और बतौर अपकैप्ड प्लेयर आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने। यशस्वी जयसवाल ने इस सीजन में 124 रन पारी खेली और आईपीएल में बतौर अनकैप्ड प्लेयर सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने वाले बल्लेबाज भी बन गए। वहीं राजस्थान के लिए इस प्लेयर ने 14 मैचों में एक शतक और 5 अर्धशतक की मदद से 625 रन भी बनाए। वो इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में ओवरऑल पांचवें नंबर पर रहे और उनकी इस बेहतरीन बल्लेबाजी की वजह से उन्हें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले के लिए बतौर स्टैंडबाई ओपनर बल्लेबाज भारतीय टीम में ऋतुराज गायकवाड़ की जगह शामिल किए। अब यशस्वी का इस सीजन में जिस तरह से प्रदर्शन रहा है उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वो आईपीएल 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन के सबसे तगड़े दावेदार हैं, लेकिन उन्हें रिंकू सिंह से चुनौती मिल सकती है जो इस सीजन में बेहतरीन फिनिशर के तौर पर उभरकर सामने आए। रिंकू सिंह इस सीजन में केकेआर के लिए निचले क्रम पर बल्लेबाजी के लिए आते थे और पारी को फिनिश करने का काम करते थे। वो टीम के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी चेज करते हुए साबित हुए और 14 मैचों में 149.52 की स्ट्राइक रेट और 59.25 की औसत के साथ 474 रन बनाए थे। रिंकू सिंह ने इस सीजन में 4 अर्धशतक लगाया था और उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 67 रन रहा था। रिंकू सिंह भी अपने खेल की वजह से इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन के बड़े दावेदार हैं। Also Read IPL 2023 Final: आकाश चोपड़ा का दावा- शुभमन गिल के लिए बड़ा खतरा है CSK का यह गेंदबाज, बल्ले की धार कर सकता है कुंद

