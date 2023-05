IPL 2023 Final: सहवाग ने धोनी के आईपीएल भविष्य पर किया बड़ा कमेंट, बताया क्यों उन पर नहीं लागू होगा इंपैक्ट प्लेयर रूल

IPL 2023: वीरेंद्र सहवाग ने एमएस धोनी के आईपीएल भविष्य के बारे में कहा कि इंपैक्ट प्लेयर रूल उन पर नहीं होगा लागू।

IPL 2023: सीएसके टीम के कप्तान एमएस धोनी टीम के खिलाड़ियों के साथ (सोर्स- आईपीएल ट्विटर)

Virender Sehwag on MS Dhoni IPL future: आईपीएल 2023 का फाइनल मुकाबला रविवार को खेला जाना था, लेकिन अहमदाबाद में भारी बारिश की वजह से मुकाबला रद्द कर दिया गया और इसका फाइनल अब सोमवार को शाम 7 बजे से होगा। इस फाइनल मुकाबले से पहले चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान एमएस धोनी के आईपीएल भविष्य को लेकर टीम इंडिया के पूर्व ओपनर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने अपनी राय दी। भारत के लिए एमएस धोनी की कप्तानी में खेल चुके सहवाग ने सीएसके के कप्तान के संभावित भविष्य पर बात की और जोर देकर कहा कि धोनी या तो टीम के पहले खिलाड़ी के तौर पर खेलना जारी रखेंगे या फिर रिटायर हो जाएंगे। सहवाग की टिप्पणी इंपैक्ट प्लेयर नियम के संदर्भ में है क्योंकि उन्होंने संकेत दिया कि धोनी इस मानदंड के अनुरूप नहीं होंगे। सहवाग ने कहा कि अगर आप फिट हैं तो फोटीज की उम्र में क्रिकेट खेलना मुश्किल नहीं है। एमएस ने इस साल बहुत अधिक बल्लेबाजी नहीं की है और वो अपने घुटने की चोट को और अधिक नहीं बढ़ा रहे हैं। वो इस सीजन में ज्यादा तक आखिरी दो ओवर में बल्लेबाजी के लिए आए हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने इस सीजन में 40-50 गेंदों का सामना किया होगा। सहवाग ने आगे कहा कि इंपैक्ट प्लेयर नियम एमएस धोनी पर लागू नहीं होता है क्योंकि वो सिर्फ कप्तानी के लिए खेल रहे हैं। उन्हें कप्तानी करने के लिए मैदान पर रहना होगा। इंपैक्ट प्लेयर नियम उसके लिए है जो फिल्डिंग नहीं करता है, लेकिन बल्लेबाजी करता है या एक गेंदबाज जिसे बल्लेबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। धोनी को 20 ओवर फील्डिंग करनी होगी अगर वो कप्तान नहीं है तो फिर वो इंपैक्ट प्लेयर के रूप में भी नहीं खेलेंगे। फिर आप उन्हें मेंटर, कोच या फिर क्रिकेट के निदेशक के रूप में देखेंगे। सहवाग ने ये बातें क्रिकबज को कही। वहीं कुछ दिन पहले सीएसके टीम के गेंदबाजी कोच ड्वेन ब्रावो ने कहा कहा था कि धोनी का आईपीएल करियर इंपैक्ट प्लेयर रूल के दम पर काफी खिंच सकता है।

