IPL 2023 Final से पहले चेन्नई ने गुजरात को दी चेतावनी! स्टैंड में हेलमेट पहनकर बैठें दर्शक; देखें Video

आईपीएल 2023 फाइनल से पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें शिवम दुबे नेट में लंबे-लंबे छक्के मारने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सीएसके ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा है कि दर्शक हेलमेट पहनकर आएं।

शिवम दुबे का वीडियो सीएसके ने अपने इंस्टाग्राम से पोस्ट किया है। फोटो सोर्स- CSK Insta

आईपीएल 2023 के फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से है। मुकाबला शाम 7:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस महामुकाबले से पहले सीएसके ने गुजरात को चेतावनी जारी कर दी है। साथ ही मैच देखने के लिए आने वाले दर्शकों को भी अलर्ट किया है और कहा है कि हेलमेट पहनकर ही मैच देखने आएं। दरअसल, सीएसके ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें शिवम दुबे खौफनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। हेलमेट पहनें दर्शक- सीएसके पोस्ट किए गए वीडियो में शिवम दुबे को लंबे-लंबे छक्के मारते हुए देखा जा सकता है। वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, “सावधानी: हेलमेट पहनें और शिवम के ड्राइव देखें।” वीडियो में शिवम दुबे के शॉट्स देखने लायक हैं। क्या लॉन्ग ऑन, क्या लॉन्ग ऑफ और क्या गेंदबाज के सिर के उपर से, शिवम ने हर तरफ हवाई शॉट खेले हैं। सीएसके ने यह वीडियो पोस्ट कर गुजरात के गेंदबाजों की दिल की धड़कन बढ़ा दी है। IPL 2023 में शिवम का प्रदर्शन आपको बता दें कि इस वीडियो में शिवम दुबे जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, ठीक उसी अंदाज में अभी तक उनका सीजन गया है। शिवम ने आईपीएल 2023 में 158.85 के स्ट्राइक रेट से रन ठोके हैं। 15 मैचों की 13 पारियों में शिवम ने 35.09 की औसत से 386 रन बनाए हैं। वह बल्लेबाजी करने 3 नंबर या फिर उसके बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं। शिवम ने इस सीजन में 3 अर्द्धशतक भी लगाए हैं। सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं शिवम इसके अलावा शिवम इस सीजन में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 15 मैचों की 13 पारियों में अभी तक 33 छक्के लगा दिए हैं। हैरानी वाली बात यह है कि शिवम ने चौकों से ज्यादा छक्के लगाए हैं। शिवम ने कुल 12 चौके लगाए हैं। उनसे आगे फाफ डुप्लेसिस हैं, जिन्होंने 36 छक्के और 60 चौके जड़े हैं। शिवम दुबे आज के मैच में फाफ डुप्लेसिस को पीछे छोड़ सकते हैं। View this post on Instagram A post shared by Chennai Super Kings (@chennaiipl)

