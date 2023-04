IPL 2023: आईपीएल में साथी बल्लेबाजों को रन आउट कराने में नंबर वन है RCB का ये खिलाड़ी, टॉप 5 में रोहित शर्मा, एमएस धोनी, सुरेश रैना शामिल

IPL 2023: आईपीएल में सबसे ज्यादा साथी खिलाड़ियों को रन आउट करवाने में पहले नंबर पर आरसीबी का ये खिलाड़ी है जबकि इस लिस्ट में एमएस धोनी भी शामिल हैं।

IPL 2023: सीएसके टीम के कप्तान एमएस धोनी (सोर्स-एपी फोटो)

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram