IPL 2023: दिनेश कार्तिक आईपीएल में जीरो पर आउट होने के मामले में बने हीरो, रोहित शर्मा से भी शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया

IPL 2023: दिनेश कार्तिक इस सीजन में रन बनाने में तो सफल नहीं रहे, लेकिन वो जीरो पर आउट होने के मामले में हीरो जरूर बन गए।

IPL 2023: आरसीबी के विकेटकीपर-बल्लेबाज दिनेश कार्तिक (सोर्स- आईपीएल ट्विटर)

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram