IPL 2023: दिल्ली कैपिटल्स में कमलेश नागरकोटी की जगह शामिल हुआ 22 साल का बल्लेबाज, कभी मिले थे 1.9 करोड़ अब 20 लाख से करना पड़ा संतोष

IPL 2023: दिल्ली कैपिटल्स ने तेज गेंदबाज कमलेश नागरकोटी की जगह अपनी टीम में 22 वर्षीय बल्लेबाज को शामिल किया है।

IPL 2023: अंडर-19 क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान प्रियम गर्ग (सोर्स-एपी फोटो)

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram