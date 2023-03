IPL 2023: ऋषभ पंत के लिए ‘बापू’ का भावुक संदेश; अपना तो दिल से रिश्ता है, तेरी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता

ऋषभ पंत दिसंबर 2022 में दिल्ली से अपने घर रूढ़की जाते वक्त कार दुर्घटना का शिकार हो गए थे। वह बाल-बाल बचे थे और फिलहाल चोट से उबर रहे हैं और मैदान से दूर हैं।

IPL 2023: दिल्ली कैपिटल्स क्रिकेट टीम के नियमित कप्तान ऋषभ पंत (सोर्स- एपी फोटो)

इंडियन प्रीमियर लीग 2023 (IPL 2023) में दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम ऋषभ पंत के बगैर होगी। पंत दिसंबर 2022 में दिल्ली के रूढ़की जाते वक्त कार दुर्घटना के शिकार हो गए थे। इसके बाद वह चोट से उबर रहे हैं और मैदान से दूर हैं। दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने इस सीजन में डेविड वार्नर को अपना कप्तान बनाया है। वहीं ऑलराउंडर अक्षर पटेल को उपकप्तान बनाया है। 'बापू' निकनेम से मशहूर बाएं हाथ के इस खिलाड़ी ने ऋषभ पंत को भावुक संदेश दिया है। अक्षर पटेल ने दिल्ली कैपिटल्स की ओर से सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में कहा है कि उनका ऋषभ पंत से दिल का रिश्ता है। दिल्ली कैपिटल्स में पंत की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। अक्षर ने वीडियो में ऋषभ पंत को लेकर कहा, " मैं लगातार उनके संपर्क में हूं। मैंने उनसे कहा कि भाई देख अपना तो दिल से रिश्ता है। मैं तुझसे मिलने आऊं या नहीं मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा।" अक्षर पटेल ने और क्या कहा अक्षर पटेल ने कहा, " हमारा मेन लीडर घायल है। हम आपको बहुत मिस करेंगे भाई। जल्दी से ठीक हो जाओ, हम इस सीजन में ध्यान रखेंगे, लेकिन हमें हमेशा तुम्हारी आवश्यकता होगी। कोई भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। दिल्ली की पूरी टीम और सपोर्ट स्टाफ उनके जल्द ठीक होने और जल्द क्रिकेट में वापसी की दुआ कर रहा है। " ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट और वनडे सीरीज में अक्षर पटेल ने किया बेहतरीन प्रदर्शन अक्षर पटेल ने आईपीएल 2023 से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट और वनडे सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया था। वह हाल ही में दिल्ली कैपिटल्स के स्क्वाड से जुड़े और लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 1 अप्रैल को पहले मैच में खेलने के लिए तैयार हैं। उपकप्तान बनने पर अक्षर ने कहा, " जब मैं टीम से जुड़ा तो रिकी (पोंटिंग) और अन्य सभी से मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं फ्रैंचाइजी के साथ 3-4 साल से हूं। यह मेरे लिए एक नई भूमिका है।" क्या होगी अक्षर पटेल की जिम्मेदारी अक्षर ने आगे कहा, " मेरे विचार से यदि आपको यह भूमिका मिलती है तो इसका मतलब है कि आप एक सीनियर खिलाड़ी के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। आपने टीम के लिए जो कुछ भी किया है, उसके लिए यह मायने रखता है। आपको अपने प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। मैं इसे लेकर उत्साहित हूं और हम जानते हैं कि हमारी टीम नें पिछले 3-4 सालों में बहुत बदलाव नहीं हुआ है। डेवी (डेविड वार्नर) के साथ मेरी जिम्मेदारी खिलाड़ियों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कराने की होगी।"

