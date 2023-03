IPL 2023: डेविड वार्नर ने डांस करते हुए Video शेयर करके खुद को बताया बच्चा, पत्नी कैंडी ने किया यह सवाल

डेविड वार्नर ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक कमर्शियल शूट में हिस्सा लिया। इसी दौरान यह वीडियो बनाई। बाएं हाथ के बल्लेबाज को इसमें डांस करते देखा जा सकता है।

दिल्ली कैपिटल्स की जर्सी पहनकर डांस करते डेविड वार्नर। (फोटो – डेविड वार्नर् इंस्टाग्राम स्क्रीनग्रैब)

इंडियन प्रीमियर लीग 2023 (IPL 2023) में डेविड वार्नर को दिल्ली कैपिटल्स (DC) की कप्तानी सौंपी गई है। ऋषभ पंत के चोटिल होने के कारण बाएं हाथ के इस बल्लेबाज को टीम की कमान सौंपी गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज के बाद वह फ्रेंचाइजी से जुड़ गए हैं। इस बीच उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक रील शेयर किया है, जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। डेविड वार्नर ने शूट के दौरान मजेदार वीडियो बनाकर रील शेयर किया है। उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक कमर्शियल शूट में हिस्सा लिया। इसी दौरान यह वीडियो बनाई। बाएं हाथ के बल्लेबाज को इसमें डांस करते देखा जा सकता है। वार्नर ने कमेंट करके बताया कि वह 'बच्चे' की तरह महसूस कर रहे हैं। वार्नर की पत्नी कैंडी के कमेंट ने लोगों का ध्यान खींचा, जिन्होंने अपने पति की टांग खींची। उन्होंने वार्नर से सवाल किया कि तुम मेरे लिए इस तरह डांस क्यों नहीं करते? सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं डेविड वार्नर बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब डेविड वार्नर ने रील शेयर करके सोशल मीडिया पर लोगों का मनोरंजन किया। वह उन विदेशी खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्हें भारतीय प्रशंसक काफी पसंद करते हैं। वह अक्सर सोशल मीडिया पर बॉलिवुड और साउथ की फिल्मों पर रील बनाकर शेयर करतेते हैं। लोग इसे काफी पसंद भी करते हैं। वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। View this post on Instagram A post shared by David Warner (@davidwarner31) Also Read डेविड वार्नर का आईपीएल करियर डेविड वार्नर को दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने पिछले साल मेगा ऑक्शन में अपने साथ जोड़ा था। साल 2021 में 12 मैच में 48 के औसत 150.52 के स्ट्राइक रेट से 287 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 5 अर्धशतक जड़ा था। आईपीएल करियर की बात करें तो 162 मैच में 140.69 के स्ट्राइक रेट और 42.01 के औसत से 5881 रन बनाए हैं। वह इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के कप्तान रह चुके हैं। टीम उनकी कप्तानी में ट्रॉफी जीती थी, लेकिन दोनों की राहें काफी कड़वाहट के साथ जुदा हुई थीं।

