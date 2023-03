IPL 2023,CSK vs GT Playing 11: डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात के खिलाफ जीत पर चेन्नई की नजर, ऐसी हो सकती है दोनों की संभावित प्लेइंग इलेवन

Chennai Super Kings vs Gujarat Titans Predicted Playing XI : आईपीएल 2023 का पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेला जाएगा।

चेन्नई सुपर किंग्स बनाम गुजरात टाइटन्स प्लेइंग 11

Chennai Super Kings vs Gujarat Titans Playing 11: IPL 2023 का आगाज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस और चार बार चैंपियन रह चुकी चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबले के साथ होगा। इस मैच में हार्दिक पांड्या की कप्तानी का टेस्ट धुरंधर महेंद्र सिंह धोनी के सामने होगा। हार्दिक पांड्या ने अपनी कप्तानी में गुजरात की टीम को पिछले सीजन में चैंपियन बनाया था तो वहीं सीएसके का बुरा हाल था और ये टीम नौवें नंबर पर रही थी। हालांकि पिछले सीजन के कुछ मैचों में सीएसके टीम की कप्तानी रविंद्र जडेजा के हाथों में थी और जब तक धोनी आते तब तक काफी देर हो चुकी थी। ऐसे में धोनी की नजर इस सीजन में जीत के साथ शुरुआत करने पर होगी तो वहीं गुजरात की टीम भी जीत के साथ आगाज करना चाहेगी। चेन्नई की टीम में है गहराई चेन्नई की टीम अपने पिछले प्रदर्शन को भूलकर इस बार नई शुरुआत जरूर करना चाहेगी हालांकि टीम के दो मुख्य तेज गेंदबाज पहले ही बाहर हो चुके हैं, लेकिन एमएस धोनी के पास एक बेहतरीन खिलाड़ियों की फौज मौजूद है। गुजरात के खिलाफ चेन्नई की टीम एक बेहतरीन प्लेइंग इलेवन के साथ मैदान पर उतरना चाहेगी जिसमें पारी की शुरुआत रुतुराज गायकवाड़ के साथ डेवोन कॉनवे कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए मोईन अली आ सकते हैं तो वहीं चौथे नंबर पर बेन स्टोक्स दिख सकते हैं। दोनों ऑलराउंडर हैं और बेहतरीन बल्लेबाज व गेंदबाज हैं। पांचवें नंबर पर अंबाती रायुडू खेलते दिख सकते हैं तो वहीं बेहतरीन फॉर्म में चल रहे रवीद्र जडेजा छठे नंबर पर जबकि कप्तान एमएस धोनी खुद सातवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आ सकते हैं। इसके बाद तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर ड्वेन प्रिटोरियस का जलवा दिख सकता है जबकि दीपक चाहर इसके बाद होंगे जो तेज गेंदबाज होने के साथ-साथ निचले क्रम पर अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। टीम में सिमरजीत सिंह भी हैं जो तेज गेंदबाज हैं जबकि स्पिनर के रूप में तुषार देशपांड होंगे। ये टीम इस वक्त बेहद संतुलित दिख रही है और अगर ये टीम इस कांबिनेशनल के साथ उतरती हैं तो टीम में चार ऑलराउंडर होंगे। चेन्नई सुपर किंग्स की संभावित प्लेइंग इलेवन रुतुराज गायकवाड़, डेवोन कॉनवे, मोइन अली, बेन स्टोक्स, अंबाती रायडू, रवींद्र जडेजा, एमएस धोनी (कप्तान), ड्वेन प्रिटोरियस, दीपक चाहर, सिमरजीत- सिंह, तुषार देशपांडे। डिफेंडिंग चैंपियन का नहीं है कोई जवाब गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2022 का फाइनल जीता था और अब ये टीम अपने पहले मैच में जीत दर्ज करते हुए शानदार शुरुआत करना चाहेगी, लेकिन इसके लिए टीम को अपनी बेस्ट प्लेइंग इलेवन के साथ उतरना होगा। इस टीम की तरफ से शुभमन गिल और रिद्धमान साहा ओपनिंग कर सकते हैं तो वहीं केन विलियमसन तीसरे नंबर पर हो सकते हैं। चौथे नंबर पर कप्तान हार्दिक पांड्या होंगे जबकि मैथ्यू वेड बल्लेबाजी के लिए पांचवें क्रम पर आ सकते हैं। छठे नंबर पर राहुल तेवतिया बल्लेबाजी के लिए आ सकेत हैं जबकि गेंदबाजी ऑलराउंडर राशिद खान सातवें नंबर पर हो सकते हैं। इसके बाद टीम में आर साई किशोर और यश दयाल हो सकते हैं। टीम में तेज गेंदबाज के दौर पर यश दयाल, अल्जारी जोसेफ व मो. शमी हो सकते हैं। वहीं स्पिनर के दौर पर साई किशोर और राशिद खान टीम का हिस्सा होंगे। ये टीम देखने में साधारण लगती है, लेकिन पिछले सीजन में इन्होंने असाधारण काम किया था और ये बात हर टीम को मालूम है। गुजरात टाइटंस की संभावित प्लेइंग इलेवन शुभमन गिल, रिद्धिमान साहा, केन विलियमसन, हार्दिक पांड्या (कैप्टन), मैथ्यू वेड, राहुल तेवतिया, राशिद खान, आर साई किशोर, यश दयाल, अल्जारी जोसेफ, मोहम्मद शमी। https://www.jansatta.com/blank.html

