IPL 2023: बारिश बनी बाधा तो 29 मई नहीं इस दिन होगा मैच, रिजर्व डे धुलने पर किसकी होगी ट्रॉफी? ये है पूरी जानकारी

28 मई को आईपीएल 2023 फाइनल के दौरान अहमदाबाद में बारिश होने पर भारतीय समयानुसार रात 10 बजकर 10 मिनट तक मैच शुरू होता है तो ओवर्स नहीं कटेंगे। चेन्नई और गुजरात के बीच पूरे 40 ओवर का मैच होगा।

चेन्नई और गुजरात के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल 2023 का फाइनल होगा। (फोटो – ट्विटर)

इंडियन प्रीमियर लीग 2023 (IPL 2023) का फाइनल रविवार को 4 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस (GT)के बीच खेला जाएगा। यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। महेंद्र सिंह धोनी के सामने हार्दिक पांड्या की चुनौती होगी। इसी मैदान पर मुंबई इंडियंस (MI) और गुजरात टाइटंस के बीच क्वालिफायर 2 खेला गया था। बारिश के कारण यह मैच आधे घंटे की देरी से शुरू हुआ था। दोनों टीमें और फैंस नहीं चाहेंगे कि फाइनल मैच पर बारिश खलल डाले, लेकिन ऐसा हुआ तो क्या होगा? आईपीएल फाइनल के रिजर्व डे रखा गया है। हालांकि, सोमवार नहीं मंगलवार को रिजर्व डे है। आइए जानते हैं बारिश होने पर परिणाम कैसे निकलेगा? अगर मैच नहीं हुआ तो ट्रॉफी कौन जीतेगा? 28 मई को अहमदाबाद में बारिश होने पर भारतीय समयानुसार रात 10 बजकर 10 मिनट तक मैच शुरू होता है तो ओवर्स नहीं कटेंगे। 10 मिनट का ब्रेक होगा और टाइम आउट भी होगा। चेन्नई और गुजरात के बीच पूरे 40 ओवर का मैच होगा।

फाइनल के लिए 30 मई 2022 को रिजर्व डे रखा गया है। इस दिन मैच रात 8 बजे शुरू होगा। 120 मिनट यानी 2 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम होगा। फाइनल मैच शुरू होने के बाद 28 मई को पूरा नहीं हो सका तो यह रिजर्व डे पर खेला जाएगा। मैच वहीं से शुरू होगा जहां से रुका था।

मान लिजिए पहली पारी के 4 ओवर के बाद बारिश आ जाए। फिर उस दिन खेल न हो तो रिजर्व डे यानी 30 मई को 8 बजे रात में मैच शुरू होगा। पहली पारी में बाकी 16 ओवर कराए जाएंगे। इसके बाद दूसरी पारी पूरे 20 ओवर की होगी। Also Read IPL 2023 Final CSK vs GT: एमएस धोनी खिताब नहीं भी जीते तब भी गुजरात के खिलाफ फाइनल में ऐसे रचेंगे आईपीएल में इतिहास 28 मई को टॉस के बाद बारिश आती है और एक भी गेंद का मैच नहीं हो पाता है 30 मई को नया मैच खेला जाएगा। फिर से टॉस होगा और दोनों टीमें प्लेइंग 11 में बदलाव कर सकेंगी।

30 मई को 2 घंटे के एक्स्ट्रा टाइम में 5 ओवर का भी मैच नहीं हो सका और परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो सुपर ओवर कराया जाएगा। इसके लिए पिच और मैदान रात 1.20 तक तैयार होना चाहिए। अगर सुपर ओवर भी न हो सका तो 70 लीग मैचों के दौरान प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर रहने वाली टीम विजेता घोषित होगी। यानी गुजरात टाइटंस की टीम लगातार दूसरे साल चैंपियन होगी।

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram