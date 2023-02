IPL 2023 से पहले चेन्नई सुपरकिंग्स को लगा झटका, जसप्रीत बुमराह की तरह चोटिल हुआ स्टार ऑलराउंडर

CSK: चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। (फोटो – ट्विटर)

इंडियन प्रीमियर लीग 2023 (IPL 2023) से पहले महेंद्र सिंह धोनी की अगुआई वाली चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को बड़ा झटका लगा है। टीम ने दिसंबर 2023 में हुए मिनी ऑक्शन में न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर काइल जेमीसन को 1 करोड़ रुपये में खरीदा था। 6 फुट 8 इंच लंबा यह खिलाड़ी चोटिल होने की वजह से इंग्लैंड के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज से बाहर हो गया है। टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की पीठ में स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था और वह 6 महीने से मैदान से दूर हैं। काइल जेमीसन को भी पीठ में स्ट्रेस फ्रैक्चर होने की बात कही जा रही है। ऐसे में वह आईपीएल 2023 से बाहर हो सकते हैं। 28 साल के काइल जेमीसन जून 2022 से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले हैं। इस दौरान इंग्लैंड दौरे पर वह चोटिल हुए थे। पीठ में ही उन्हें चोट आई थी। अब इंग्लैंड के खिलाफ माउंट मउंगाई में पहले टेस्ट से पहले उनकी पीठ का स्कैन हुआ और फ्रैक्चर के बारे में पता चला। अब वह आगे की जांच के लिए क्राइस्टचर्च लौटेंगे। वह हाल ही में सुपर स्मैश में खेले हैं और हैमिल्टन में इंग्लैंड के खिलाफ दो दिवसीय वॉर्म-अप मैच में न्यूजीलैंड11 का हिस्सा थे। जून 2022 से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले हैं जेमीसन 28 साल के काइल जेमीसन जून 2022 से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले हैं। इस दौरान इंग्लैंड दौरे पर वह चोटिल हुए थे। पीठ में ही उन्हें चोट आई थी। अब इंग्लैंड के खिलाफ माउंट मउंगाई में पहले टेस्ट से पहले उनकी पीठ का स्कैन हुआ और फ्रैक्चर के बारे में पता चला। अब वह आगे की जांच के लिए क्राइस्टचर्च लौटेंगे। वह हाल ही में सुपर स्मैश में खेले हैं और हैमिल्टन में इंग्लैंड के खिलाफ दो दिवसीय वॉर्म-अप मैच में न्यूजीलैंड11 का हिस्सा थे। Also Read IPL 2023: बेन स्टोक्स को CSK का कप्तान बनाने पर MS धोनी लेंगे फैसला, काइल जेमीसन को खरीदने में स्टीफन फ्लेमिंग की रही अहम भूमिका जेमीसन ने 16 टेस्ट में 19.45 की औसत से 72 विकेट लिए न्यूजीलैंड के हेड कोच गैरी स्टीड ने कहा, “काइल ने मैदान पर वापसी करने के लिए काफी मेहनत की थी, ऐसे में यह चोट निराश करने वाला है। जून में चोट लगने के बाद से हमने वापसी को लेकर काफी सावधानी बरत रहे थे। मेडिकल स्टाफ स्कैन के साथ-साथ लगातार निगरानी कर रहा था। काइल को कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन यह स्पष्ट है उन्हें स्ट्रेस फ्रैक्चर है। इसलिए वह क्राइस्टचर्च लौटेंगे और आगे का निर्णय लेने से पहले शुक्रवार को सीटी स्कैन करवाएंगे।” जेमीसन ने 16 टेस्ट में 19.45 की औसत से 72 विकेट लिए हैं।

