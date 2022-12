IPL Auction 2023 Live Streaming: इंडियन प्रीमियर लीग 2023 (IPL 2023) के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 23 दिसंबर को कोच्चि में होनी है। नीलामी के दौरान करीब 400 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी। शुरुआत में 10 टीमों ने कुल 369 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया था। बाद इन टीमों ने 36 और खिलाड़ियों का अनुरोध किया। ऐसे में 405 खिलाड़ियों के लिए बोली लगेगी।

405 खिलाड़ियों में से 273 भारतीय (Indian Players in Mini Auction) हैं और 132 विदेशी खिलाड़ी (Foreign Players in Mini Auction) हैं, जिनमें से 4 खिलाड़ी एसोसिएट देशों (Associate Players in Mini Auction) के हैं। कुल कैप्ड खिलाड़ी (Capped Players in Mini Auction)119 हैं, अनकैप्ड खिलाड़ी (Uncapped Players in Mini Auction) 282 हैं और 4 एसोसिएट देशों (Associate Players in Mini Auction) से हैं।

पढ़ें इंडियन प्रीमियर लीग 2023 (IPL 2023) की नीलामी की लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव प्रसारण समेत अन्य जानकारी (IPL 2023 Auction Live Streaming and Live Telecast Details)

इंडियन प्रीमियर लीग 2023 की नीलामी कहां होगी? (Where will the Indian Premier League 2023 auction be held?)

इंडियन प्रीमियर लीग 2023 की नीलामी (IPL 2023 Auction) कोच्चि (Kochi) में होगी।

इंडियन प्रीमियर लीग 2023 की नीलामी कब होगी? (When will the Indian Premier League 2023 auction be held?)

इंडियन प्रीमियर लीग 2023 की नीलामी (IPL 2023 Auction) शुक्रवार 23 दिसंबर को होगी।

इंडियन प्रीमियर लीग 2023 की नीलामी किस समय शुरू होगी? (What time will the Indian Premier League 2023 auction start?)

इंडियन प्रीमियर लीग 2023 की नीलामी (IPL 2023 Auction) भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगी।

इंडियन प्रीमियर लीग 2023 की नीलामी का प्रसारण कौन से टीवी चैनल पर होगा?(Which TV channels will broadcast the IPL 2023 auction?)

इंडियन प्रीमियर लीग 2023 की नीलामी (IPL 2023 Auction) का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स के चैनल्स पर किया जाएगा।

इंडियन प्रीमियर लीग 2023 नीलामी की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकेंगे? (Where will IPL 2023 auction live streamed?)

इंडियन प्रीमियर लीग 2023 की नीलामी (IPL 2023 Auction) को जियो सिनेमा ऐप पर स्ट्रीम किया जाएगा।