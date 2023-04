IPL 2023: अर्जुन तेंदुलकर ने गजब का यॉर्कर डाल बल्लेबाज को किया आउट तो अगले ओवर में दिए 31 रन, पंजाब ने आखिरी 62 गेंदों पर बनाए 131 रन

IPL 2023: अर्जुन तेंदुलकर के एक ओवर में 31 रन लुटाए तो वहीं पंजाब किंग्स ने मुंबई के खिलाफ आखिरी 62 गेंदों पर 131 रन बनाए।

IPL 2023: मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज अर्जुन तेंदुलकर (सोर्स-ट्विटर)

