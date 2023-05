Amit Mishra becomes 3rd highest wickettaker in history of IPL: आईपीएल 2023 के 43वें मैच में लखनऊ सुपर जाइंट्स के 40 वर्षीय स्पिनर अमित मिश्रा ने सुयांश प्रभूदेसाई को आउट करके इस लीग के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में तीसरे नंबर पर आ गए। अमित ने एक साथ लसिथ मलिंगा, आर अश्विन और पीयूष चावला को पीछे छोड़ दिया।

अमित मिश्रा ने आईपीएल में लिए हैं 172 विकेट

अमित मिश्रा ने इस मैच में आरसीबी के बल्लेबाज सुयश प्रभूदेसाई को कृष्णप्पा गौतम के हाथों 6 रन के स्कोर पर कैच आउट करवा दिया और उन्हें आउट करते ही अपने विकेट की संख्या 171 करते हुए मलिंगा, पीयूष चावला और अश्विन को पीछे छोड़ दिया। इस लीग में विकेट लेने के मामले में अमित मिश्रा अब तीसरे नंबर पर आ गए हैं जबकि पीयूष चावला, आर अश्विन और लसिथ मलिंगा 170 विकेट के साथ संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर मौजूद हैं।

इस लीग में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में पहले नंबर पर ड्वेन ब्रावो हैं जिनके नाम पर 183 विकेट दर्ज है तो वहीं दूसरे नंबर पर राजस्थान के स्पिनर युजवेंद्र चहल हैं जिन्होंने अब तक कुल 178 विकेट चटकाए हैं। इस लीग में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में अभी चारों भारतीय गेंदबाजों चहल, अमित मिश्रा, पीयूष चावला और आर अश्विन के बीच सबसे ज्यादा होड़ है। आरसीबी के खिलाफ इस मैच में अमित मिश्रा ने 3 ओवर में 21 रन देकर 2 विकेट लिए और इस लीग में उनके विकेटों की संख्या 172 हो गई है। उन्होंने इस लीग के 160 मैचों में कुल 172 विकेट हासिल किए हैं।

आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट

183 विकेट – ड्वेन ब्रावो

178 विकेट – युजवेंद्र चहल

172 विकेट – अमित मिश्रा

170 विकेट – पीयूष चावला

170 विकेट – आर अश्विन

170 विकेट – लसिथ मलिंगा