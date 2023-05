अंबाती रायुडू भारत के लिए इस फॉर्मेट में एक भी मैच खेले बिना IPL में 200 मैच खेलने वाले पहले बल्लेबाज बने, धोनी, रोहित, कोहली की इस लिस्ट में भी शामिल

IPL 2023: सीएसके टीम के बल्लेबाज अंबाती रायुडू ने आईपीएल में अपने 200 मैच पूरे किए और दिग्गजों की लिस्ट में शुमार हो गए।

IPL 2023: सीएसके के बल्लेबाज अंबाती रायुडू (सोर्स- एपी फोटो)

Ambati Rayudu: आईपीएल 2023 के 55वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज अंबाती रायुडू दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जैसे ही मैदान पर उतरे उन्होंने इस लीग में अपने 200 मैच पूरे कर लिए। अंबाती रायुडू ने आईपीएल के अपने 200वें मुकाबले में 17 गेंदों पर एक छक्का और एक चौके की मदद से 23 रन की पारी खेली। वहीं इस मैच में उन्होंने ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कर दर्ज करा लिया जो इससे पहले किसी ने नहीं किया था साथ ही एमएस धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सुरेश रैना जैसे दिग्गजों की लिस्ट में अपना नाम शुमार करवा लिया। बिना टेस्ट खेले 200 आईपीएल मैच खेलने वाले पहले बल्लेबाज बने अंबाती रायुडू सीएसके के मध्यक्रम के बल्लेबाज अंबाती रायुडू आईपीएल में पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने कभी कोई टेस्ट मैच नहीं खेला, लेकिन 200 मैच इस लीग में खेलने का मुकाम हासिल किया। 37 साल के अंबाती रायुडू भारत के लिए 55 वनडे जबकि 6 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले थे, लेकिन कभी उन्हें टेस्ट क्रिकेट में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिला। इस लीग में बिना कोई टेस्ट मैच खेले सबसे ज्यादा आईपीएल मैच खेलने के मामले में दूसरे नंबर पर किरोन पोलार्ड हैं और उन्होंने 189 मैच खेले थे वहीं तीसरे नंबर पर यूसुफ पठान, चौथे नंबर पर मनीष पांडे और पांचवें नंबर पर संजू सैमसन मौजूद हैं। एक भी टेस्ट खेले बिना सबसे ज्यादा आईपीएल मैच खेलने वाले टॉप 5 बल्लेबाज 200 मैच – अंबाती रायडू

189 मैच – किरोन पोलार्ड

174 मैच – यूसुफ पठान

169 मैच – मनीष पांडे

149 मैच – संजू सैमसन दिग्गजों की लिस्ट में शुमार हुए अंबाती रायुडू अंबाती रायुडू का दिल्ली के खिलाफ खेला गया मुकाबला उनके आईपीएल क्रिकेट करियर का 200वां मैच रहा। वो इस लीग में 200 मैच खेलने वाले 9वें बल्लेबाज बने। अंबाती से पहले इस लीग में 200 मैच एमएस धोनी, दिनेश कार्तिक, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, शिखर धवन, सुरेश रैना और रॉबिन उथप्पा खेल चुके हैं। इस लीग में सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड एमएस धोनी के नाम पर दर्ज है जिन्होंने कुल 246 मैच खेले हैं। आईपीएल में 200 मैच खेलने वाले बल्लेबाज 246 मैच – एमएस धोनी

240 मैच – दिनेश कार्तिक

238 मैच – रोहित शर्मा

234 मैच – विराट कोहली

222 मैच – रविंद्र जडेजा

214 मैच – शिखर धवन

205 मैच – सुरेश रैना

205 मैच – रॉबिन उथप्पा

200 मैच – अंबाती रायुडू IPL Teams 2023 IPL 2023 Schedule IPL Points Table IPL Stats

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram