IPL 2023: आईपीएल ज्वॉइन करने से पहले हैदराबाद के कप्तान ने जोहानसबर्ग में खेली 175 रन की पारी, विरोधियों को किया सावधान

IPL 2023: हैदराबाद के कप्तान कैमरन ग्रीन ने आईपीएल के इस सीजन में इस लीग के साथ जुड़ने से पहले नीदरलैंड के खिलाफ 175 रन की जबरदस्त पारी खेली।

IPL 2023: सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान एडन मार्करम (सोर्स-एपी फोटो)

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram