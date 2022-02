IPL 2022 Auction: शाहरुख खान की KKR ने सिर्फ 20 लाख में खरीदा ताबड़तोड़ बल्लेबाज, 10 गेंद पर ठोका था पचास

KKR Bought Ramesh Kumar For 20 Lakhs, Old Video Is Viral: शाहरुख खान की कोलकाता ने 20 लाख रुपए में रमेश कुमार को अपने साथ जोड़ा है। रमेश का नाम फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ते ही उनका एक पुराना वीडियो वायरल होने लगा जिसमें वह 10 गेंदों पर फिफ्टी ठोकते हैं।

रमेश कुमार के ट्रायल्स देख केकेआर के अधिकारी खासा प्रभावित हुए थे – रिपोर्ट (सोर्स- ट्विटर)

