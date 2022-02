IPL 2022 Auction: सुरेश रैना के अलावा इन 5 दिग्गजों पर भी नहीं लगी बोली, इसमें से दो हैं टॉप-5 विकेट टेकर्स में शामिल

IPL 2022 Auction, Other Than Suresh Raina 5 More Stars Remains Unsold: आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन में सुरेश रैना के अलावा कई और दिग्गजों को भी किसी टीम ने नहीं खरीदा है। इस सूची में कुछ ऐसे गेंदबाज भी शामिल हैं जो ऑलटाइम आईपीएल के टॉप-5 विकेट टेकर्स की लिस्ट में भी शामिल हैं।

आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में 204 खिलाड़ियों को टीमों द्वारा चुना गया है, नीलामी में कुल 600 खिलाड़ियों का नाम शामिल था (सोर्स- ट्विटर)

