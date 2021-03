इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) 2021 के शुरू होने में अब दो हफ्ते का भी समय नहीं बचा है। क्रिकेटर्स दुनिया की इस सबसे महंगे घरेलू टी20 लीग में अपना जलवा बिखेरने की तैयारी में जुट गए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) भी इसमें शामिल हैं। कोहली आईपीएल (IPL) में रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर (Royal Challengers Bangalore) के कप्तान हैं। उनकी टीम का ट्रेनिंग कैंप (प्रशिक्षण शिविर) 30 मार्च से चेन्नई में शुरू हुआ। हालांकि, विराट कोहली एक अप्रैल को टीम के साथ जुड़ेंगे।

आईपीएल 2021 का उद्घाटन मैच रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की अगुआई वाली मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) और रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर (RCB) के बीच ही है। हालांकि, विराट कोहली भले ही एक अप्रैल को टीम से जुड़ें, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खत्म होने के बाद से ही आईपीएल की तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में उन्होंने 29 मार्च को एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें वह वर्कआउट करते हुए दिख रहे हैं। उन्हें ट्रेडमिल पर दौड़ता देख आरसीबी में उनके साथी एबी डिविलियर्स ने कमेंट किया।

डिविलियर्स ने लिखा, ‘तुम्हारी फॉर्म देखकर बहुत अच्छा लगा। टीम से जुड़ने के लिए मैं भी पूरी तरह से तैयार हूं।’ डिविलियर्स के कमेंट पर कोहली ने लिखा, ‘उम्मीद है कि तुम विकेटों के बीच अब भी पहले की तरह तेज होगे।’ अब जवाब देने की बारी डिविलियर्स की थी। उन्होंने लिखा, ‘यह पता लगाने के लिए चलो कल रेस लगाते हैं।’ इन दोनों के बातचीत में रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर के ओपनर देवदत्त पडिक्कल भी कूद पड़े।

देवदत्त पडिक्कल ने कोहली के कमेंट पर रिट्वीट करते हुए लिखा, ‘आप लोगों के साथ फिर से ट्रेनिंग करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। मेरी एंट्री हो चुकी है।’ देवदत्त पडिक्कल के कमेंट पर इस बार डिविलियर्स की जगह रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर ने कमेंट किया। उसने लिखा, ‘ठीक है, हम आप सबको देखते हैं। फास्ट एंड फ्यूरियस (तेज और प्रचंड)। आरसीबी का सीजन आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है।’

No rest days. From here on its all about speed #IPL pic.twitter.com/ULkpYmO1uI

— Virat Kohli (@imVkohli) March 29, 2021