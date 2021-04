इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) 2021 के उद्घाटन मैच में रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर (Royal Challengers Bangalore) ने मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) को 2 विकेट से हरा दिया। रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर (आरसीबी) की इस जीत के हीरो रहे हर्षल पटेल। वह मैन ऑफ द मैच भी चुने गए। हालांकि, सोशल मीडिया पर कप्तान विराट कोहली की भी फैंस बहुत तारीफ कर रहे हैं।

कोहली की तारीफ होने के पीछे मैच में उनका अच्छा प्रदर्शन या कप्तानी नहीं, बल्कि जज्बा कारण है। दरअसल, मैच के दौरान कोहली की आंख में चोट लग गई, लेकिन वह मैदान से बाहर नहीं गए और मैदान पर ही डटे रहे। यही नहीं, आरसीबी की बल्लेबाजी आने पर वह ओपनिंग करने भी आए। विराट कोहली ने पहले ही कह दिया था कि वह आईपीएल में ओपनिंग करेंगे। वह अपनी बात पर कायम रहे और उनकी चोट भी उनके फैसले को डिगा नहीं पाई।

यह घटना मुंबई इंडियंस की पारी का 19वां ओवर फेंके जाने के दौरान की है। कायल जैमिसन 19वां ओवर लेकर आए थे। उनके ओवर की पहली ही गेंद पर क्रुणाल पंड्या ने तेज शॉट लगाया। गेंद विराट कोहली की ओर गई। ऐसा लगा कि गेंद विराट के हाथों में पहुंच गई और मुंबई इंडियंस ने अपना छठा विकेट गंवा दिया

हालांकि, ऐसा नहीं हुआ। गेंद विराट के हाथों से छूटते हुई उनकी दाईं आंख के नीचे लगी और गिरकर दूर चली गई। विराट ने थोड़ी देर अपनी आंख को देखा। शॉट इतनी तेजी से लगा था कि आंख के नीचे का हिस्सा सूज आया था, लेकिन कोहली ने जुझारूपन दिखाया और मैदान से बाहर नहीं जाने का फैसला किया। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोग उनकी हिम्मत की दाद देने लगे। वे दुआएं कर रहे थे कि विराट कोहली की चोट ज्यादा गंभीर नहीं हो।

I really hope Virat is okay. The ball hit too close to his right eye.. it looks so bad#MIvsRCB #ViratKohli pic.twitter.com/6Vpcqp5ulE — Nancy Singh (@NancySi44500898) April 9, 2021

Virat looking weird after that eye thing for a few moments like drained out or so. Maybe I am just hallucinating but take care man pic.twitter.com/ypIlrcHmNN — Shreya (@criccrazyshreya) April 9, 2021

His swollen eye

But the dedication level is still the same

Virat kohli for a reason#RCBvsMI pic.twitter.com/tHvbEawpFb — Surabhi (@Surabhi_0811) April 9, 2021

एबी डिविलियर्स और हर्षल पटेल के दम पर जीता आरसीबी

मैच की बात करें तो हर्षल पटेल के पांच विकेट और एबी डिविलयिर्स की विषम परिस्थितियों में खेली गई 48 रन की आकर्षक पारी के दम पर आरसीबी ने आईपीएल के रोमांचक उद्घाटन मैच में मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस को दो विकेट से हरा दिया। हर्षल ने 4 ओवर में 27 रन देकर 5 विकेट लिए।

विराट कोहली (29 गेंदों पर 33, चार चौके) और ग्लेन मैक्सवेल (28 गेंदों पर 39, तीन चौके, दो छक्के) के आउट होने के बाद जब आरसीबी की टीम संकट में दिख रही थी तब डिविलियर्स ने 27 गेंदों पर 4 चौकों और दो छक्कों की मदद से महत्वपूर्ण पारी खेली और स्कोर आठ विकेट पर 160 रन तक पहुंचाया।