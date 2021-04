RR vs KKR: शुभमन गिल लगातार 11वीं पारी में नहीं लगा सके अर्धशतक, लोग बोले- टीम से बाहर करो

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का 18वां मैच राजस्थान रॉयल्स (RR) और कोलकाता नाइट राइडेर्स (KKR ) के बीच खेला गया। इस मैच में रॉयल्स ने पहले गेंद से और फिर बल्ले से शानदार प्रदर्शन करते हुए यह मैच 6 विकेट जीत लिया। इस मैच में कोलकाता की बल्लेबाजी पूरी तरह से फ्लॉप रही।

सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल का खराब प्रदर्शन लगातार जारी है। पिछली 11 पारियों में उन्होने एक भी अर्धशतक नहीं लगाया है। जिसके बाद सोशल मीडिया में फैंस उन्हें ट्रोल कर रहे हैं और टीम से बाहर करने की बात कह रहे हैं। अभिषेक नाम के एक यूजर ने लिखा “केकेआर ने शुभमन गिल को टीम में डॉट बॉल खेलने के लिए रखा है। वे डॉट बॉल की मात्र बढ़ते हैं और रन कम कर देते है।”

एक यूजर ने लिखा “शुभमान गिल और नीतीश राणा जैसे नौसिखिया खिलाड़ियों को KKR को टीम से निकाल देना चाहिए।” प्रसाद ने कहा “गिल छुपने की कोशिश करते हैं लेकिन गेंद उन्हें ढूंढ लेती है। घटिया फील्डिंग।” एक यूजर ने कहा “टेस्ट बल्लेबाज शुभमन गिल इज बैक, इन्हें टेस्ट ही खिलाओ टी20 के काम के नहीं हैं।”

@KKRiders has kept @RealShubmanGill in the Playing XI just for increasing Dot Balls and making as less runs as possible.#KKRvsRR #ShubhmanGill #AskStar #KKRHaiBekaar

— Abhishek Barnwal (@AbhishekCreates) April 24, 2021